Victor Osimhen'e rekor bonservis! Galatasaray yıldız oyuncunun fiyatını belirledi

Afrika Kupası ve sakatlıklar yüzünden ligde bu sezon sadece 21 maçta forma giyebilen yıldız futbolcudan önümüzdeki sezon beklenti çok daha yüksek. Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dünya devlerinin iştahını kabartan Osimhen’i yönetim satmayı düşünmüyor. Seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Dursun Özbek yönetimi, bütün planlarını yine Osimhen üzerine kuruyor. Öncelikle sarı kırmızılılar Osimhen’i satmayı düşünmüyor.
Transfer için kapıyı çalacak olan kulüplere de 140 milyon euro fiyat çekilecek. Eğer bu rakamı getiren olursa yönetim 75 milyon euroya aldığı yıldız oyuncudan bir yılda yüzde yüze yakın kâr elde etmiş olacak.
Osimhen bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar yüzünden ligde sadece 18 maçta forma giyebildi. Nijerya elendiği için Osimhen, yazın Dünya Kupası’nda olmayacak, önümüzdeki yıl Afrika Kupası da yok. Sezon başı hazırlık kampına katılacak olan sağlam bir Osmihen’den önümüzdeki yıl beklenti çok daha yüksek. Yönetim, 28-30 maç oynayacak bir Osimhen’in yine lige damga vurmasını bekliyor.
Galatasaray, Real Madrid’in ilgisi karşısında Nijeryalı forvet Victor Osimhen için 140 milyon euro fiyat etiketi koydu. Arsenal, Liverpool, Barcelona ve Juventus da transfer için pusuda bekliyor.