Victor Osimhen'in gönlündeki takım belli oldu! Al-Hilal'e kapıyı kapattı

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in talipleri her geçen gün artıyor. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olan Nijeryalı golcü, Al Hilal'e kapıları kapatırken kararını büyük ölçüde netleştirdi.

Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray’a transfer olan Osimhen’in adı Chelsea, PSG, Manchester United, Juventus, Al-Hilal ve Barcelona gibi devlerle anılıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Al-Hilal’in astronomik teklifini geri çeviren Osimhen, İtalya’ya dönmeye sıcak bakıyor ve Juventus forması giymeye istekli.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu rakamın sadece belirli kulüpler için geçerli olduğu ve Serie A ekiplerini kapsamadığı belirtiliyor.

GALATASARAY'IN PLANI NE?

Sarı-kırmızılılar ise Osimhen’in kalma isteği göstermesi halinde diğer kulüpler gibi bonservis bedelini düşürmek istiyor. Yönetim, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

SEZON PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Victor Osimhen, toplam 2281 dakika sahada kalırken 26 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.