Victor Osimhen'in maske hikayesinin başrolü! İşte Milan Skriniar'ın bilinmeyen hikayesi

22 Ocak 2025 20:39 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:46

Galatasaray'a transfer çalımı atarak savunmaya takviye yapan Fenerbahçe, Skriniar'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin haftalardır masada olduğu tecrübeli savunmacıyı Mourinho'nun telefonuyla renklerine bağladı. Daha önce yaşadığı sakatlığı nedeniyle maske takmak zorunda kalan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen'in ise hikayesi Skriniar'a bağlanıyor. İşte maskenin altına yatan gerçek...

Skriniar Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak? Yıllık 10 milyon Euro kazanıyordu

Skriniar Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak? Yıllık 10 milyon Euro kazanıyordu

Fenerbahçe​ Milan Skriniar'ı resmen açıkladı. Stoper pozisyonunda net bir isim isteyen teknik direktör Jose Mourinho​, Rodrigo Becao'nun sakatlığı Samet Akaydin'in formsuzluğu ve Serdar Aziz'in kadroya yazılmaması sebebiyle o bölgeye yönetimden sürpriz bir transfer gerçekleştirildi.

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Slovakyalı stoper adım adım Fenerbahçeli oluyor.

8 SEZON SERİE A TECRÜBESİ

Slovak stoper Milan Skriniar ülkesinin Zilina takımında 4 sezon forma giyerek 67 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol sevinci yaşadıktan sonra İtalyan ekip Samdproia'ya 5.20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Sampdoria'da 1.5 sezon geçiren Skriniar, 38 maça çıktı. 34 milyon euro bonservis bedeli ile Inter'in yolunu tuttu.

Inter'de 6 sezonluk macera yaşayan Slovak stoper 245 maça çıkarken 11 gol sevinci yaşamıştı.

Sözleşmesi sona erdikten sonra Fransız devi Paris-Saint Germain'in yolunu tuttu. Paris'te geçirdiği süre boyunca 37 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

OSİMHEN İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞMIŞTI

2021 yılında Inter'in Napoli ile karşı karşıya geldiği maçta Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Victor Osimhen, ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Ameliyatla yüzüne altı plaka ve 18 vida takılan Nijeryalı golcü futbolcu, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı. Sakatlık dönüşü maskeyle oynamaya başlayan Victor Osimhen, o zamandan beri maskeyle mücadele ediyor.

SKRINIAR FENERBAHÇE FORMASIYLA POZ VERDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, futbol takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul​'a geliyor" denildi. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Slovak futbolcu Milan Skriniar, İstanbul​'a geldi.

65 MİLYON EURO DEĞERE ULAŞMIŞTI

Kariyerine Slovakya'nın Zilina takımında başlayan Skriniar, 2016'da 5.2 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya transfer oldu. 29 yaşındaki futbolcu, 2017 yaz transfer döneminde ise 34 milyon euro bedelle Inter'in yolunu tuttu. İtalyan ekibinden 2023'te ayrılan Slovak stoper, PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Skriniar, 2021 yılının sonunda 65 milyon euro piyasa değerine ulaşarak kariyer zirvesini gördü.