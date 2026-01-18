Victor Osimhen’in sakatlık durumu ne Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen bir süredir sarı-kırmızılı formadan uzak kaldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda memleketi Nijerya'nın üçüncülük maçında milli takımı yalnız bırakmak istemeyen Osimhen'in dönüş tarihi netleşti.

OSIMHEN ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından Osimhen ile ilgili “Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in, 21 Ocak Çarşamba akşamı Atletico Madrid'le oynanacak önemli Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi bekleniyor.