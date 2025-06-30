Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: 'Galatasaray yarısını bile ödeyemez!'

Galatasaray'da sezona damga vuran Victor Osimhen'in transfer süreci merak ediliyor. Napoli'den kiralık olarak gelen Osimhen'in peşinde birçok kulüp var. Dünyaca ünlü yıldız için İtalyan basını çarpıcı iddia ortaya attı. Osimhen'in transfer olacağı yeni takımı duyurdular.

Süper Lig’de yeniden şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerine yönelik transferde dünyaca ünlü isimlerin nabzını yokluyor. İlk sürpriz transfer Leroy Sane’nin İstanbul’a gelmesi beklenirken Victor Osimhen’in kadroda tutulması için girişimler sürüyor.

OSIMHEN'İN TAKIMINI DUYURDULAR

Adı birçok kulüple anılan Osimhen’in transferde geleceği merak konusu. Nijeryalı yıldız futbolcunun adı, her geçen gün farklı bir takımla anılırken, son iddia İtalyan basınından geldi. Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu.



CANLI YAYINDA TRANSFER İDDİASI

Katıldığı bir programda konuşan Zazzaroni, Osimhen'in Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'e gideceğini iddia etti. Zazzaroni, açıklamasında, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" dedi.

Osimhen'le ilgili açıklamalarını sürdüren Zazzaroni, "Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon Euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek… Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi. Oraya gitmemesi sürpriz olur" diyerek sözlerini noktaladı.

41 MAÇTA FORMA GİYDİ

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı ve 3236 dakika sahada kaldı.



SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

26 yaşındaki yıldız futbolcu, 37 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Osimhen, Süper Lig'de gol kralı oldu.

