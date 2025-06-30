Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: 'Galatasaray yarısını bile ödeyemez!'

Galatasaray'da sezona damga vuran Victor Osimhen'in transfer süreci merak ediliyor. Napoli'den kiralık olarak gelen Osimhen'in peşinde birçok kulüp var. Dünyaca ünlü yıldız için İtalyan basını çarpıcı iddia ortaya attı. Osimhen'in transfer olacağı yeni takımı duyurdular.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: 'Galatasaray yarısını bile ödeyemez!'
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 09:44

Süper Lig’de yeniden şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerine yönelik transferde dünyaca ünlü isimlerin nabzını yokluyor. İlk sürpriz transfer Leroy Sane’nin İstanbul’a gelmesi beklenirken Victor Osimhen’in kadroda tutulması için girişimler sürüyor.

Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: 'Galatasaray yarısını bile ödeyemez!'

OSIMHEN'İN TAKIMINI DUYURDULAR

Adı birçok kulüple anılan Osimhen’in transferde geleceği merak konusu. Nijeryalı yıldız futbolcunun adı, her geçen gün farklı bir takımla anılırken, son iddia İtalyan basınından geldi. Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu.

CANLI YAYINDA TRANSFER İDDİASI

Katıldığı bir programda konuşan Zazzaroni, Osimhen'in Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'e gideceğini iddia etti. Zazzaroni, açıklamasında, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" dedi.

Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: 'Galatasaray yarısını bile ödeyemez!'

Osimhen'le ilgili açıklamalarını sürdüren Zazzaroni, "Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon Euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek… Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi. Oraya gitmemesi sürpriz olur" diyerek sözlerini noktaladı.

41 MAÇTA FORMA GİYDİ

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı ve 3236 dakika sahada kaldı.

Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: 'Galatasaray yarısını bile ödeyemez!'

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

26 yaşındaki yıldız futbolcu, 37 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Osimhen, Süper Lig'de gol kralı oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen köşeye sıkıştı! İtalyan basını tarih verdi
ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#süper lig
#victor osimhen
#al-hilal
#Leroy Sane
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.