Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak için servet istedi!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 19:23 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:27
Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Aboubakar ile yaşanan kriz sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Aboubakar'a ödenmesi gereken alacaklarına karşılık bonservisini ücretsiz olarak vermeyi önerdi. Ancak Aboubakar, Beşiktaş'tan 3,1 milyon euroluk alacağını tahsil etmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime bildirdi.
Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulüpte soruna neden oldu.
Yönetim, Aboubakar'a kalan alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti, ancak Kamerunlu golcü, 3.1 milyon Euro tutarındaki yıllık alacağının ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceğini belirtti.
Ajansspor'da yer alan iddiaya göre, yönetimle Aboubakar arasında yaşanan bu anlaşmazlık, kulüp içinde gerginliğe neden oldu.
SEZON KARNESİ
Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, toplam 34 maça çıkarken 12 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: tgrthaber.com