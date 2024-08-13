Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak için servet istedi! 

13 Ağustos 2024 19:23 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 19:27

Beşiktaş'ta Chamberlain'in yeni adresi belli oluyor: Ülkesinden 3 talibi var!

Beşiktaş'ta Chamberlain'in yeni adresi belli oluyor: Ülkesinden 3 talibi var!

Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulüpte soruna neden oldu.

Yönetim, Aboubakar'a kalan alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti, ancak Kamerunlu golcü, 3.1 milyon Euro tutarındaki yıllık alacağının ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceğini belirtti.

Ajansspor'da yer alan iddiaya göre, yönetimle Aboubakar arasında yaşanan bu anlaşmazlık, kulüp içinde gerginliğe neden oldu.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, toplam 34 maça çıkarken 12 gol 3 asistlik performans gösterdi.