Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek'ten açıklamalar:

UEFA Uluslar Ligi play-off etabında Macaristan ile Türkiye karşılaşacak. Kritik rövanş maçı öncesinde; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

VINCENZO MONTELLA'DAN 2026 DÜNYA KUPASI AÇIKLAMASI

"Görevimi hep hakkaniyetli şekilde yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz Mart ayındaki hazırlık maçlarını saymazsak iyi performanslar sergiledik. Mart ayı da bize çok faydalı oldu. Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik. Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası'na gitmek için muazzam bir performans göstermeniz gerekiyor. Zamanı geldiğinde, maksimum beklentilerle maksimum performans göstermeye çalışarak o hayale kavuşmak istiyoruz. Ben oraya gidebileceğimizi hayal etmek istiyorum. Bu hayali beslemek için de elinizde ne varsa en iyisini yapmak zorundasınız."

İTALYAN HOCADAN "STRATEJİLERİMİZ VAR" VURGUSU

"Ufak bir avantajımız var, tehlikeli bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. En iyi performansımızı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Büyük futbolcular iyi günlerinde olduklarında onlara karşı oynamak zordur. Bizim belirli stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşündüm."

İSMAİL YÜKSEK'TEN "HAZIRIM" MESAJI

"Kariyerimde belki de ilk kez adale sakatlığı yaşadım farklı yerlerden. Üst üste 2 kez oldu. Şu an iyiyim. Allah beterinden korusun. Yarın da görev verilirse hazırım. Hem milli takımda hem Fenerbahçe'de iyi oyuncularla oynamak motivasyonumu artırıyor. İsimlerden daha önemli olan takımın kazanması. Takımımızda güzel bir aile ortamı var, Milli Takım'a gelmek hepimiz için hem büyük bir gurur hem de çok keyif verici bir şey. Buradan istediğimiz skorla çıkarak, A Ligi'ne yükselmek istiyoruz."