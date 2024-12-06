Vincenzo Montella'dan 2026 FIFA Dünya Kupası açıklaması

06 Aralık 2024 16:23 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 16:28

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella takımın gidişatına yönelik açıklamalarda bulundu. Vincenzo Montella "Milli takım olarak yurt içi ve dışındaki tüm vatandaşlarımızı birleştirdik" dedi. Ayrıca Montella hedefin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takımın EURO 2024 performansı, Dünya Kupası elemeleri ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu. Vincenzo Montella, "Milli takım olarak yurt içi ve dışındaki tüm vatandaşlarımızı birleştirdik" dedi.

DÜNYA KUPASI HAYALİ

Milli takım olarak sıradaki hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu vurgulayan Montella, “Futbolda çok fazla spekülasyon var. Bunlara çok kulak vermemek gerekiyor. Bizim tek amacımız Dünya Kupası'na katılabilmek. Türkiye 22 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyor. Bu hedefe katılabilmek bizim için büyük bir başarı olacak. Bizim ikinci torbada olmamız belirleyici değildi. Rakipler tabii de zor olacaktır. Biz çalışmalarımızı bırakmadan işimize bakacağız. Oyun kimliğimizden kopmadan, bütün oyuncularımızın sahada ne yapması gerektiğini bilerek şansımızı devam ettirmek istiyoruz. Önemli olan birlik ve beraberliği sağlayarak sahada gereken kimliği yansıtabilmek” dedi.

''KENDİ FUTBOLUMUZU OYNAYACAĞIZ''

50 yaşındaki teknik direktör, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile oynanacak müsabakalarda favori görülmenin şans olduğunu belirterek, "Rakibimiz 6 yıldır aynı hoca ile devam ediyor. A Ligi'nden buraya gelen bir ekip. Son maçlarında da Almanya'ya karşı iyi bir oyun sergilediler. Oyunu görmek ve kendi futbolumuzu oynamak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir hava yakalandığını vurgulayarak, hedeflerinin 2026 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.