Vincenzo Montella'dan samimi itiraf:

Vincenzo Montella'dan A Milli Takım için detaylı analizler geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törende, Vincenzo Montella beklentilerini anlattı.

VINCENZO MONTELLA'DAN A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

"Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden Kasım ayına kadar ricam, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez? Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi, sizler burada olduğunuz için teşekkür ederim. Türk futbolunda çok fazla yetenek var ama zaman zaman en iyi şekilde kullanmadığımızı gördüm. Geçmişi tamamıyla bilemem. Son dört seneye baktığımda, çok fazla yetenek olduğunu söyleyebilirim ve bu geliştirilebilir. Futbolcularla alakalı sabırlı olmalıyız. 2 seneden az bir süredir buradayız ve bu sürede benim bildiğim kadarıyla 689 maçı statlardan izledik. Ekibimle bu çalışmaları yürütmek birçok ilke imza atmamızı sağladı, bu fırsatları bize sundular. 16 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada gruptan lider olarak çıktık ilk defa. 72 sene sonra Almanya'ya karşı kendi topraklarında kazandık. Herkesin sarf ettiği çabayla bunları başarabildik. Kafamız tamamen Dünya Kupası Elemeleri'nde. En zorlu gruplardan birindeyiz. Her seferinde en iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. İspanya çok güçlü bir takım. Gürcistan, Portekiz'i yendi. Bulgaristan keza o şekilde sürekli en iyisini hedefliyor. Tüm konsantrasyonumuz elemelerde. En iyi performansı vererek istediğimiz büyük hayallere ulaşmayı amaçlıyoruz."

İTALYAN HOCADAN TEŞEKKÜR

"Çok fazla göz önünde değil ama perde arkasında çok çalışarak, icraat konusunda TFF yönetimiyle hemfikir olduğumuzu gördüm. Bunu mutlu bir şekilde söyleyebilirim ki bir dostluğumuz var. Başkanı, iyi bir arkadaşım olarak görüyorum. Size inanan pozitif insanlar olunca, her şeyin daha kolay olduğunu anlıyorsunuz. Özellikle futbolculara teşekkür etmek isterim, aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Yürekleriyle sahada mücadele verdiler ve bizi ayrı ayrı gururlandırdılar. Bunu hep birlikte başardık. Geldiğimiz günden bu yana birçok ilke imza attık. Hep beraber bu yolda giderken doğru değerlere sahip insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik."

TÜRK VATANDAŞLIĞI KONUSU

"Türk vatandaşlığını çok isterim ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum. Yanımda olduğunuzda Türkçe konuşurken dikkatli olun çünkü anlamaya başladım. Birkaç teklif oldu ama bu benim için çok önemli değildi. Doğru çalışma yürüttüğünüz bir yerde başka teklifler olsa da sizi çok fazla etkilemez hatta düşündürmez bile. Ben mutlu olduğum yerde olmayı tercih ediyorum. Geçmişte bu konuda hatam vardı birkaç tane. Artık gelişimin ve mutluluğun olduğu yerlerde olmayı tercih ediyorum. Yardımcı antrenör konusunda birkaç profili değerlendiriyoruz. Burada dürüstlük ve aile ortamına katkıda bulunması gereken biri olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu an tercih aşamasındayız."

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN KRİTİKLER

"Hocamız bizden önce de Milli Takım'ın başındaydı. Biz geldikten sonra da aynı şekilde devam ediyoruz. Kendisi İtalyan ama bazen konuşuyoruz, bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. ABD maçında kızı, arkadaşlarıyla okuduğu okulda maçı izlemiş, arkadaşlarına Türkiye forması giydirmiş. Maçtan sonraki sevinci bizim Trabzon'daki Mehmet'in kızı gibiydi. Aynı şekilde sevindiler. Bu gösteriyor ki Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz. Bu genç kadronun kuruluşunda önemli katkıları var. Çok güzel bir kolej havası yakalanmış çocuklarla, aile ortamı kurmuş. Onlar da çok seviyor hocayı. Sevginin olduğu yerde başarı olacağına inanıyoruz. Zaten her konuda anlaşabiliyoruz, bazen hocamız eleştiri alıyor kamuoyu tarafından. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Önemli olan gelişime açık olmak. Hocamız tecrübesine rağmen gelişime ve yeniliklere açık. Öğrenmenin yaşı yok tabii. Haksız eleştirilere karşı bunları söylüyorum. Bazen forvetsiz oynuyor diye eleştiriyorlar, 'benim boyum uzun oynatabilirsin' diyorum. Tarihin en yetenekli kadrosu ama daha çok önemsediğimiz konu tarihin en ahlaklı kadrosu diyebilirim. İnanıyoruz ki hocamla beraber önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provasını yaptık, o havayı teneffüs etsin çocuklar istedik. 2026 Dünya Kupası'na hocamızın, oyuncu kardeşlerimin ve yönetimin katkılarıyla gideceğiz. Siz basın mensuplarının bu konuya destek olmasını özellikle rica ediyorum. Bu tek ayaklı değil, tüm ayaklarla organize olup başarıya ulaşacağız. 2002'den beri turnuvada yokuz. İnşallah 2026'da ABD'de olur, olmakla da kalmayız orada Türk Milli Takımı'nı benimseyenleri sevindirecek sonuçları alırız. Hocamıza genç arkadaşlarımızla beraber bu serüvende üstün başarılar diliyorum."