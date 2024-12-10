Vincenzo Montella'dan Süper Lig yorumu: Çok fazla oyun duruyor

10 Aralık 2024 13:48 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:48

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'nda çok çalışacaklarını belirten Montella, "Türkiye’nin bir Dünya Kupası özlemi var'' dedi. Süper Lig'de oyunun çok durduğunu belirten Montella, ''Burada çok fazla oyun duraklaması oluyor. Futbolcularla alakalı, kasıtlı olarak oyunu duraklatma gayretinde bulunuyorlar'' ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı​ Teknik Direktörü Vincenzo Montella​, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde Türk futbolu​ ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlı takımın gelişime açık olduğundan bahseden Montella umudunun çok yüksek olduğunu söyledi. Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası​'nda milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili ise Güzel bir aile durumu oldu. Bu sonuçlar da bizi çeyrek final sonuçlarına getirdi. Bununla ilgili gurur duyuyoruz, daha da iyilerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

''ÇOK FAZLA OYUN DURUYOR''

Trendyol Süper Lig​'in kalitesini nasıl bulduğuyla alakalı sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Birçok ligi tabii ki izliyorum. Futbol, aşağı yukarı birbirine aynı oluyor. İngiltere’deki ligi izlediğimizde çok daha dolu bir lig izleyebiliyoruz fakat İtalya ligi veya başka ligler ortalama ligler. Her ne kadar Avrupa’da başarılar elde etmeye başlasa da Türk liginden çok daha iyi olan ligler olduğunu söyleyemem. Ortalama düzeyde gidiyor. Burada çok fazla oyun duraklaması oluyor. Futbolcularla alakalı, kasıtlı olarak oyunu duraklatma gayretinde bulunuyorlar. Tabii ki 3 dakika aralıksız oynamakla, 5 dakika oynayıp 10 saniyede bir oyunun durması oyunu yavaşlatıyor. Oyun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir" cevabını verdi.

"ARDA GÜLER, FİZİKİ VE MENTAL AÇIDAN İYİLEŞTİ"

EURO 2024'te, özellikle 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler ağırlıklı yaşanan tartışmalara cevap veren Montella, şu görüşleri paylaştı:

"Ben sosyal medyayı kullanmıyorum. İyi bir yönetim olmasını düşünüyorum, özellikle kurumsal bağlamda. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazlasını verip kendinizi çok fazla yormamanız gerekiyor, sosyal medyada yazanlara. Arda Güler’in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum."

DÜNYA KUPASI AÇIKLAMASI

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın uzun süredir Dünya Kupası özlemi çektiğine de değinerek, "Türkiye’nin bir Dünya Kupası özlemi var. 2026’da bu 24 yıl olacak. Avrupa şampiyonasına 24 takım katılırken, Dünya Kupası’na 16 takım katılıyor olacak. Biraz daha zor. Fakat o aşamaları aştıktan sonra gerisinin Avrupa şampiyonasından daha zor olacağından daha zor olacağını düşünmüyorum. Biz elimizden geleni yapacağız ve milli takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" cümlelerine yer verdi.