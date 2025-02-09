Vinicius JR. yeni sözleşmeyi reddetti!

Real Madrid'den Vinicius JR. için yeni sözleşme teklifi geldi ama yıldız oyuncu zam miktarını beğenmedi ve yönetim tarafından belirlenen oranda güncelleme yapılmasını istedi.

Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekiplerinin gündeminde olan ve oldukça yüksek maaş kontratları ile anılan Vinicius, İspanyol devinden daha iyi bir teklif talep etti ve Kylian Mbappe'nin anlaşmasının altında bir sözleşmeye imza atmayacağını belirtti.

REAL MADRID PERFORMANSI

2018 yazında katıldığı İspanyol devinde toplam 294 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 101 gol atıp 83 de asist yaptı. Ayrıca da bu süreçte 3 İspanya Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Vini'nin; yeni sözleşmeyi ne zaman imzalayacağı merak ediliyor.