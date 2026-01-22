Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maç skoru kaç kaç? Deplasmanda Talen-Horton Tucker şov

EuroLeague’de 23. hafta heyecanı, bu akşam oynanan tek maçla birlikte son buldu.

Çift maç haftasındaki ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

Wade Baldwin ve Brandon Boston’ın forma giymediği maçta Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda vitesi artırdı ve karşılaşmadan 80-85 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 22. maçında 15. kez sahadan kazanan taraf oldu.

Temsilcimiz, çift maç haftasının kapanışında evinde Baskonia’yı konuk edecek.

Ligdeki 23. maçında 12. mağlubiyetini alan Virtus Bologna ise Kızılyıldız’ı ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko’da Talen Horton-Tucker 28 sayı – 3 asist, Tarık Biberovic 14 sayı – 6 ribaund, Nando de Colo 12 sayı, Mikael Jantunen 8 sayı, Devon Hall 7 sayı – 6 ribaund ile oynadı.