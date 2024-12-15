Vitor Pereira için Premier Lig iddiası!

15 Aralık 2024 19:33 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 19:34

Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ta görev yapan Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın Premier Lig ekibinin gündemine geldiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Shabab'da görev yapan eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 56 yaşındaki Portekizli teknik direktörün, Premier Lig ekibinin gündeminde olduğu öğrenildi.

İngiliz medyasında The Athletic'in yaptığı habere göre; Gary O'Neil ile yollarını ayıran Wolverhampton'ın Vitor Pereira ile ilgilendiği belirtildi.

Premier Lig ekibinin, 56 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak bu anlaşmayı yapmayı planladığı aktarıldı.

Vitor Pereira'nın Wolverhampton'da görev yapmaya sıcak baktığı ve anlaşma sağlanması halinde ekibiyle birlikte İngiltere'de olacağı kaydedildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Sanjoanense'de teknik direktörlüğe başlayan Vitor Pereira daha sonra Espinho, Santa Clara, Porto, Al Ahli, Olimpiakos, Fenerbahçe, 1860 Münih, Shanghai SIPG, Corinthians ve Flamengo'yu çalıştırdı.