Vitor Pereira Premier Lig'de hızlı başladı! Acun Ilıcalı'nın sözleri akıllara geldi

22 Aralık 2024 20:48 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 21:28

Fenerbahçe'nin eski Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig takımı Wolves ile ilk maçında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Akıllara Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın, Pereira için söylediği "Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felakettir!" sözleri geldi.

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile ilk maçına çıkan Wolverhampton, deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi.

Maçtan 3-0'lık galibiyet alan Wolves, teknik direktör Vitor Pereira yeni takımında harika bir başlangıç yapmasını sağladı.

Goller ilk yarıda gelirken 19. Guedes açılışı yaptı ve Wolverhampton 1-0 öne geçti. 36. dakikada Gomes 2-0 yaptı. İlk yarının sonlarında 44.dakikada Cunha ile skor 3-0 oldu.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, Premier Lig'deki 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 12'ye yükseltti. Leicester City ise 14 puanda kaldı.

ACUN'UN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ! 'EN BÜYÜK FELAKETTİR'

Yeni takımıyla harika bir başlangıç yapan Portekizli teknik adam Vitor Pereira Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Acun Ilıcalı'nın hedefi haline gelmişti.

Aktif olarak Fenerbahçe kulübünün Asbaşkanlığını yapan Acun Ilıcalı, "Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felakettir! Ne acıdır ki 2 kere geldi... Bir dünya yıldızını, Van Persie'yi 90'da oyuna almaya kalktı...Van Persie, 'Geç yerine otur' dedi. Yıldız yönetimi diye bir şey vardır, hadi Messi'yi oyundan al bakalım. Siz hiç Messi'nin oyundan alındığını gördünüz mü?" demişti.