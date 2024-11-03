Volkan Demirel, Bodrumspor ile ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı!

03 Kasım 2024 17:55 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:06

Trendyol Süper Lig takımlarından Bodrumspor'un teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel getirildi. Genç teknik adam yeni takımının başındaki ilk maçına Alanyaspor maçı ile çıktı. Demirel ilk karşılaşmasında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak Ege temsilcisine 1 puan ile başladı.

Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Bodrumspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Hafta içinde takımın başına getirilen Volkan Demirel, yeni takımı ile ilk kez resmi bir maça çıktı.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi takımda 64. dakikada Mohammed kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Böylece Volkan Demirel yeni takımı Bodrumspor'un başındaki ilk maçında beraberlik aldı.