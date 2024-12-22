Volkan Demirel Şenol Güneş'i görmezden geldi!

22 Aralık 2024 19:34 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:59

Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi takımın teknik direktörü olan Şenol Güneş, Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel'in elini sıkmak istedi fakat Demirel, Güneş'i görmezden geldi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Ege temsilcisi Bodrum FK'yı misafir etti. Maç öncesi iki takım teknik direktörleri arasında beklenmedik bir hadise meydana geldi.

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in selamını almadı ve elini havada bıraktı. Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasındaki gerilimin 6 Şubat'ta yaşanan deprem faciasının ardından verilen bir demeçten kaynaklandığı aktarıldı.

ŞENOL GÜNEŞ DEPREMZEDE KULÜPLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şenol Güneş, 2023 yılında eski takımı Beşiktaş'ta görev yaptığı zaman verdiği demeçte, "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz" demişti.

VOLKAN'DAN CEVAP GECİKMEMİŞTİ

Volkan Demirel bu açıklamadan kısa bir süre sonra Şenol Güneş'e cevap olarak ve sözleri dile getirmişti:

"Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık! Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz."