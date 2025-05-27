Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Osimhen açıklaması! 'Çok istiyorum ama...'

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran, son olarak da Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Fenerbahçe'de teknhik direktör Jose Mourinho tartışmaların odağına oturdu. Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesini isteyen taraftarların sayısı her geçen gün artarken, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel'in bu göreve getirilmesine yönelik de büyük bir beklenti oluştu. Hal böyleyken Demirel'den gündeme oturacak açıklamalar geldi.

"DOĞRU ZAMANI BEKLEMEK LAZIM"

Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruduktan sonra emekli olan ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel, Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok istediğini söyledi. A Spor'a konuşan Demirel, "Bu işler nasip. Ben de orada olmak çok istiyorum ama her şeyin zamanı var. Doğru zamanı beklemek lazım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin bu sezonki performansına ilişkin konuşan Volkan Demirel, "Bu sene ligde şampiyonluğu kaybettik ama bir sonraki sene için mücadele var. O yüzden her zaman bir şans geliyor. Yeter ki o duyguyu, o mücadeleyi kaybetmeyelim" dedi.

OSIMHEN SÖZLERİ: HAKLI ÇIKTIM!

Volkan Demirel, Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti. Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Napoli'yle karşılaştıkları maçta Victor Osimhen'in kendini fark ettirdiğini belirten genç hoca, "Ben zaten böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında da hangi futbolcuların nasıl başarılı olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde de çok başarılı olacağını söyledim ki bunda da haklı çıktım."