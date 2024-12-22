Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e "Terbiyesizsin" sözleri!

22 Aralık 2024 22:01 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:02

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonu yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile tokalaşmama sorularına açıklık getirdi. Demirel yaptığı açıklamada, "Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 bordo-mavililer kazanırken maç öncesinde Volkan Demirel, Şenol Güneş'in tokalaşma isteğini red etmesi maçın önüne geçmişti. Mücadele sonrasında Volkan Demirel ve Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ OLAYA DEĞİNMEDİ

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş el sıkmama olayı hakkında konuşmadan yaptığı açıklamada; "Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Rakip direncini inancını ortaya koyan bir takımdı. Pas isabetimiz ve hızımız düşük olunca zorluk çektik. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama onları daha fazla yapabilirdik. Fazla şut atmalıydık. Yön değiştirmeler vardı ama rakibin zaafını kullanacak işler yapamadık." ifadelerini kullandı.

"ÖLENE SAYGISI YOKSA CANLISINA SAYGIM OLMAZ"

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel ise "Önce şunu söyleyeyim oyuncularımı kutluyorum. Ben burada çok oynadım. Stat ve atmosfer anlamında çok sevdiğim bir yerdir. Bu kadar pozisyon bulup değerlendiremediğinizde olmuyor. Yaşanan bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazıp çizer. Maçın önüne geçmek istemiyorum. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz." diyerek tepki gösterdi.

"SEN TERBİYESİZSİN"

Ayrıca Volkan Demirel açıklamalarının devamında; "Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." şeklinde konuştu.

VOLKAN DEMİREL - ŞENOL GÜNEŞ OLAYI NE?

Şenol Güneş, 2023 yılında eski takımı Beşiktaş'ta görev yaptığı zaman verdiği demeçte, "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz" demişti.

Volkan Demirel bu açıklamadan kısa bir süre sonra Şenol Güneş'e cevap olarak ve sözleri dile getirmişti:

"Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık! Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz."