Mauro Icardi'den şaşırtan paylaşım! 'Seni çok seviyorum' dedi, herkes aynı soruyu sordu: Wanda Nara mı, Galatasaray mı?

20 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:31

Wanda Nara ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Türkçe paylaşım yapan Icardi, Galatasaray'ın paylaşımını 'seni çok seviyorum' diyerek paylaştı.

Wanda Nara'dan yeni bir skandal daha! Yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu

Wanda Nara'dan yeni bir skandal daha! Yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü oldu

Tottenham müsabakasında sakatlanan ve sezonu kapatan Galatasaray​'ın yıldızı Mauro Icardi​, Arjanti'ne giderek Wanda Nara​ ile karakolluk oldu. Ünlü rapçi L-Gante​ ile aşk yaşamaya başlayan Nara'yla boşanma aşamasında olan Icardi bir yandan da tedavisine devam ediyor. Tedavisi için İtalya'ya giden Icardi'nin ameliyatı için yeniden İstanbul'a çevrildi.

ICARDİ'DEN "SENİ ÇOK SEVİYORUM" PAYLAŞIMI

Sakatlığı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi'nin son sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı Türkçe 'Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

"ICARDİ'NİN AMELİYATI TÜRKİYE'DE OLACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​ da Icardi’nin ameliyatı için TRT Spor’da katıldığı canlı yayında açıklama yapmış ve “Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak” demişti.