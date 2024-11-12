Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

12 Kasım 2024 08:46 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:38

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başladı. Günlerdir gündemden düşmeyen Nara, tepkilerden sonra yeni bir açıklama yaptı. Nara, Icardi'nin kendisini değil Galatasaray'ı tercih ettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den ayrıldıktan sonra rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara gündemden düşmüyor. Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin kendisine attığı "Bize izin ver, sen hem zayıf noktam hem de gücümsün! Mutlu olmamıza izin ver. Seninle sonsuza kadar varım." mesajını ifşa etti.

"GALATASARAY'INI BANA TERCİH ETTİ"

Günlerdir gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan Icardı ile ilgili şoke eden bir itiraf geldi. Nara, Icardi'nin kendisini değil Galatasaray'ı tercih ettiğini açıkladı. Wanda Nara, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti." ifadelerini kullandı.

L-GANTE KİMDİR?

L-Gante, gerçek adıyla Elian Ángel Valenzuela, Arjantinli bir şarkıcı, söz yazarı ve rap sanatçısıdır. 5 Ocak 2000 doğumlu olan L-Gante, Arjantin'in kökenlerinden gelen ve genç yaşta popülerleşen bir müzik türü olan cumbia villera ve trap müziklerini birleştirerek, Latin Amerika'da ve dünya çapında büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır.

L-Gante'nin müziği, özellikle Arjantin'in düşük gelirli mahallelerinde ve gençler arasında çok popülerdir. Müzikal tarzı, geleneksel Arjantin cumbiasının modern bir dokunuşla harmanlanmasından doğmuştur. Şarkılarında genellikle sokak hayatı, gençlik kültürü, parti atmosferi ve sosyal meseleler gibi temalar işler. L-Gante'nin L-Gante RKT, Cumbia 420 ve Banda gibi parçaları büyük ilgi görmüş ve ona hızlıca ün kazandırmıştır.

Cumbia 420" şarkısı, Arjantin'de ve Latin Amerika'da en çok dinlenen parçalardan biri olmuştur.

L-Gante, hem müziği hem de tarzı ile gençler arasında bir fenomen haline gelmiştir.