Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Gedson Fernandes’in ayrılığı sonrası orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş 28 yaşındaki Nijeryalı Wilfred Ndidi ile anlaştı. Premier Lig'den küme düşen Leicester City'den ayrılmaya karar veren Wilfred Ndidi Beşiktaş yolunda. Transfere dair detaylar otaya çıktı.

NDIDI'YE ÖDENECEK MİKTAR

Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Sky Sports DE'de yer alan habere göre Beşiktaş, Nijeryalı futbolcunun bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euro ödeyecek.

Haberde ayrıca 28 yaşındaki oyuncunun perşembe günü siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrollerinden geçmesinin beklendiği belirtildi.

PERFORMANSI

2016/17 sezonunun devre arasında 17.6 milyon euro karşılığında Genk'ten Leicester City'ye transfer olan Ndidi, İngiliz ekibinde geçirdiği 8.5 yılda 303 maça çıktı, 18 gol atıp 22 de asist üretti.