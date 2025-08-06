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 | Murat Makas

Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş, orta saha için 28 yaşındaki Nijeryalı Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun perşembe günü İstanbul'a gelmesi beklenirken ödenecek rakam belli oldu.

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Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 13:56

Gedson Fernandes’in ayrılığı sonrası orta sahaya yapmak isteyen 28 yaşındaki Nijeryalı Wilfred Ndidi ile anlaştı. 'den küme düşen 'den ayrılmaya karar veren Wilfred Ndidi Beşiktaş yolunda. Transfere dair detaylar otaya çıktı.

Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

NDIDI'YE ÖDENECEK MİKTAR

Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Sky Sports DE'de yer alan habere göre Beşiktaş, Nijeryalı futbolcunun bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euro ödeyecek.

Haberde ayrıca 28 yaşındaki oyuncunun perşembe günü siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrollerinden geçmesinin beklendiği belirtildi.

Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

PERFORMANSI

2016/17 sezonunun devre arasında 17.6 milyon euro karşılığında Genk'ten Leicester City'ye transfer olan Ndidi, İngiliz ekibinde geçirdiği 8.5 yılda 303 maça çıktı, 18 gol atıp 22 de asist üretti.

Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor! Ödenecek bonservis bedeli belli oldu

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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#premier lig
#Leicester City
#Nijerya
#Wilfred Ndidi
#Spor
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