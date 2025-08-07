Wilfred Ndidi transferi resmiyet kazandı!

Beşiktaş Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp, Wilfred Ndidi için resmen KAP duyurusu yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN WILFRED NDIDI TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayınlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZININ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sürpriz transferi Wilfred Ndidi, geçen sezon Leicester City ile 30 maça çıkmış ve 1 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yıldız ön liberonun, Tilkiler ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.