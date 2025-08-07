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 | Burak Ayaydın

Wilfred Ndidi transferi resmiyet kazandı!

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi transferi için KAP bildirimi geldi. Siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyla imza aşamasına geçti.

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Wilfred Ndidi transferi resmiyet kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 00:21

Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp, Wilfred Ndidi için resmen KAP duyurusu yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN WILFRED NDIDI TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayınlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Wilfred Ndidi transferi resmiyet kazandı!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZININ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sürpriz transferi Wilfred Ndidi, geçen sezon Leicester City ile 30 maça çıkmış ve 1 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yıldız ön liberonun, Tilkiler ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.

Wilfred Ndidi transferi resmiyet kazandı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Siyah beyazlıların, özellikle savunma hattına takviye yapması bekleniyor.
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ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#Avrupa Transferleri
#Wilfred Ndidi
#Spor
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