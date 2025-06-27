Wimbledon kuraları çekildi: Carlos Alcaraz'a ilk turda İtalyan rakip!

Wimbledon 2025 için kura çekimi tamamlandı. Carlos Alcaraz; ilk turda 38 yaşındaki İtalyan veteran Fabio Fognini ile eşleşirken, turnuva ağacı da netleşti.

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon Şampiyonası; 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Londra’daki All England Lawn Tennis and Croquet Club’da 138. kez düzenlenecekken, kura çekimi ise 27 Haziran'da gerçekleşti. İşte heyecanlı eşleşmelere dair detaylar.

WIMBLEDON'DA HEYECAN VEREN KURALAR

Son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz; ilk turda Fabio Fognini ile karşılaşırken, diğer tarafta ise listedeki 1 numara Jannik Sinner, vatandaşı Luca Nardi ile mücadele edecek. Ayrıca Novak Djokovic'in de Fransız Alexandre Muller ile korta çıkacağı turnuva ağacında; Aryna Sabalenka ve Carson Branstine, Coco Gauff ile de Dayana Yastremska rakip olacak.

WIMBLEDON'DA TEKNOLOJİ DEVRİMİ

Bu yılki Wimbledon, farklı bazı yeniliklerle dikkat çekiyor. İlk kez, maçlarda geleneksel çizgi hakemleri yerine tamamen elektronik çizgi hakemliği sistemi kullanılacak.