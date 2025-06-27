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 | Burak Ayaydın

Wimbledon kuraları çekildi: Carlos Alcaraz'a ilk turda İtalyan rakip!

Wimbledon 2025 için kura çekimi tamamlandı. Carlos Alcaraz; ilk turda 38 yaşındaki İtalyan veteran Fabio Fognini ile eşleşirken, turnuva ağacı da netleşti.

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Wimbledon kuraları çekildi: Carlos Alcaraz'a ilk turda İtalyan rakip!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 21:30

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon Şampiyonası; 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Londra’daki All England Lawn Tennis and Croquet Club’da 138. kez düzenlenecekken, kura çekimi ise 27 Haziran'da gerçekleşti. İşte heyecanlı eşleşmelere dair detaylar.

Wimbledon kuraları çekildi: Carlos Alcaraz'a ilk turda İtalyan rakip!

WIMBLEDON'DA HEYECAN VEREN KURALAR

Son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz; ilk turda Fabio Fognini ile karşılaşırken, diğer tarafta ise listedeki 1 numara Jannik Sinner, vatandaşı Luca Nardi ile mücadele edecek. Ayrıca Novak Djokovic'in de Fransız Alexandre Muller ile korta çıkacağı turnuva ağacında; Aryna Sabalenka ve Carson Branstine, Coco Gauff ile de Dayana Yastremska rakip olacak.

Wimbledon kuraları çekildi: Carlos Alcaraz'a ilk turda İtalyan rakip!

WIMBLEDON'DA TEKNOLOJİ DEVRİMİ

Bu yılki Wimbledon, farklı bazı yeniliklerle dikkat çekiyor. İlk kez, maçlarda geleneksel çizgi hakemleri yerine tamamen elektronik çizgi hakemliği sistemi kullanılacak.

Wimbledon kuraları çekildi: Carlos Alcaraz'a ilk turda İtalyan rakip!

Sıkça Sorulan Sorular

WIMBLEDON'DAKİ İKONİK YİYECEK NEDİR?
Tarihi turnuvada; çilek ve krema kombinasyonu, ön plandadır.
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ETİKETLER
#tenis
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#novak djokovic
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#carlos alcaraz
#Coco Gauff
#Aryna Sabalenka
#Jannik Sinner
#Wimbledon Şampiyonası
#WIMBLEDON 2025
#Çim Kort
#Spor
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