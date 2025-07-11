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 | Onur Kaya

Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu

2025 Wimbledon tek erkekler yarı final maçında ABD'li Taylor Fritz ile İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Alcaraz, Wimbledon'da üst üste üçüncü kez finale yükseldi.

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Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 18:45

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın sezonun üçüncü turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde dünyanın 2 numarası ile dünyanın 5 numarası Taylor Fritz yarı finalde karşı karşıya geldi.

ÜST ÜSTE 3. WIMBLEDON FİNALİ

İspanyol tenisçi Alcaraz, ABD'li rakibini 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Alcaraz üst üste 3. finaline yükselirken, ayrıca üst üste 24'üncü galibiyetini de elde etmiş oldu. Çıktığı hiçbir grand slam'i kaybetmeyen Alcaraz bugüne kadar 5 finali de kazandı.

Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu

İlk seti Carlos Alcaraz 6-4 kazandı. İkinci seti 7-5 kazanan Fritz durumu 1-1'e getirdi.

Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu

Üçüncü seti 6-3'le kapatan Alcaraz durumu 2-1'e getirdi. Tiebreak'e giden dördüncü seti de 7-6 üstünlükle kapatan İspanyol tenisçi Alcaraz, toplamda 3-1'lik skorla Wimbledon'da finale yükseldi.

Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu

"KORTLARA NEŞE GETİRMEK İSTİYORUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Carlos Alcaraz şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor bir maç oldu. Çok sıcaktı bugün hava. Sinir ve gerginlikle iyi başa çıktım. Çok mutluyum. 4'üncü sette 2 set puanı çevirdim. Sakin kalabildiğim için gurur duyuyorum kendimle. Çok memnunum bulunduğum seviyeden.

(Üst üste 24'üncü galibiyet) İstatistikleri çok düşünmüyorum, medyanın işi bu. Sadece kortta oynamak benim rüyam. Benim için önemli olan bu, korta da bu neşeyi taşımayı istiyorum.

Şu an finali düşünmek istemiyorum. Bu anın tadını çıkarmak istiyorum. Üst üste 3. Wimbledon finaline çıkacağım için mutluyum. Hiç kolay değil bunları yapmak. Bazen yakınlarımla bu anların tadını da çıkarmam gerekiyor.

(Yarı finaldeki Jannik Sinner-Djokovic maçı) Çok büyük bir tenis hayranıyım. Böyle büyük maçlar varken izlemek gerekiyor. Ama bir an önce o maçın tadını çıkarmam gerekiyor. Tabii onları izlerken sadece keyif almaya çalışmayacağım, birkaç taktik de geliştirmeliyim."

Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu

Öte yandan 2025 Wimbledon Şampiyonası’nın on ikinci gününde Royal Box’taki izleyiciler arasında dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio'nun da olduğu birçok ünlü isim yer aldı.

Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu

FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Yarı finalin diğer maçı ise dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic arasında oynanacak.

WIMBLEDON TEK ERKEKLER FİNALİ NE ZAMAN?

Wimbledon'da, bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

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ETİKETLER
#tenis
#yarı final
#carlos alcaraz
#grand slam
#Wimbledon
#Taylor Fritz
#Spor
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