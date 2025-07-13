Wimbledon'da Jannik Sinner'ın geri dönüşü: İlk şampiyonluğunu yaşadı!

Wimbledon 2025 erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı. Jannik Sinner, etkileyici bir geri dönüşle birlikte kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.

Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu, Carlos Alcaraz'ı 3-1 mağlup eden Jannik Sinner oldu. Dev finalde 1-0 geri düşen İtalyan raket, pes etmeyip geri döndü ve tarihi organizasyondaki ilk zaferini yaşadı.

WIMBLEDON TEK ERKEKLERDE JANNIK SINNER ŞAMPİYON OLDU

Maça hızlı başlayan Alcaraz, ilk seti 6-4 kazandı. Akabinde ise kendisini toparlayan Sinner, ikinci seti aynı skorla kazanarak durumu 1-1'e getirdi. En nihayetinde ise İtalyan tenisçi, 3 ve 4. setleri de 6-4'lük skorlarla aldı ve şampiyon oldu.

JANNIK SINNER İÇİN WIMBLEDON DÖNEMİ BAŞLADI

Grand slam turnuvalarında daha önce Avustralya Açık ve Amerika Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Jannik Sinner, ilk kez Wimbledon'da mutlu sonra ulaştı.