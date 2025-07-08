Wimbledon'da yıldızlar yarı finalde!

Wimbledon'da heyecan 9. gün ile devam etti. Carlos Alcaraz ve Aryna Sabalenka, rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

Turnuvanın 9. gününde yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz ile İngiliz tenisçi Cameron Norrie karşılaştı. İspanyol sporcu Alcaraz; 6-2, 6-3 ve yine 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek yarı finale hak kazandı.

ARYNA SABALENKA DA ÜST TURDA

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile Alman tenisçi Laura Siegemund, korta çıktı. Sabalenka; mücadeleyi 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

https://x.com/Wimbledon/status/1942607591902777383

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Carlos Alcaraz ile Taylor Fritz yarı finalde eşleşirken, Aryna Sabalenka da Amanda Anisimova'nun rakibi oldu.