Xabi Alonso'nun Real Madrid'de kalmasını istediği tek ismi yazdılar! Ne Mbappe, ne Bellingham, ne Courtois...

Real Madrid’in yeni teknik direktörü olarak göreve hazırlanan Xabi Alonso, takımıyla geçireceği ilk dönemin hazırlıklarına başladı. Hem FIFA Kulüpler Dünya Kupası hem de gelecek sezon öncesi kapsamlı bir değerlendirme yapan Alonso, teknik ekibiyle birlikte Valdebebas tesislerinde detaylı gözlemlerini sürdürüyor. Bu süreçte, kadroda kimlerin takımda tutulması gerektiğine dair önemli notlar alan Alonso’nun, en çok önemsediği oyuncunun ismi sürpriz oldu.

ALONSO'NUN SÜRPRİZİ BRAHIM DIAZ

İspanyol teknik adam, Real Madrid kadrosunu genel anlamda överek, son dönemde yaşanan eleştiriler ve düşük performanslara rağmen elindeki oyuncu grubunun elit seviyede bir proje için yeterli olduğunu vurguladı. Ancak Alonso’nun gözünde yıldız isimler – Mbappé, Bellingham, Vinicius, Courtois ya da Valverde – şu aşamada en kritik parça değil. Esas dikkatini çeken isim, son dönemde sakatlıklarla boğuşan ve yeterince forma şansı bulamayan genç bir yetenek.

KALMASINI BİZZAT İSTEMİŞ

defensacentral.com'un haberine göre Alonso’nun kalmasını bizzat istediği tek isim: Brahim Diaz. Genç oyuncunun başka bir takıma transfer olma fikrine kesinlikle karşı çıkan Alonso, onun bu takımdaki potansiyelini en iyi şekilde kullanmak istiyor. Yeni sisteminde Brahim’in çok daha verimli bir seviyeye ulaşabileceğini düşünen İspanyol hoca, oyuncusunun Real Madrid’den ayrılmasını istemiyor.

ARDA'YI DA TUTUYOR

Fas Milli Takımı’nı tercih eden Brahim, geçtiğimiz sezonki performansını bu yıl tekrarlayamamış ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formunu kaybetmişti. Ancak Alonso, onun fiziksel olarak toparlanması ve sistemine adapte olması halinde, Real Madrid’in kilit oyuncularından biri olabileceğine inanıyor. Teknik direktörlük kariyerinde genç isimlerle çalışmaktan büyük keyif alan Alonso’nun, Brahim gibi Arda Güler üzerinde özel bir gelişim planı hazırladığı da kulislerde konuşuluyor.