Xabi Alonso'nun yeri Erik ten Hag ile doldu

Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdi. Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ise Alonso yerine Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştığını açıkladı.

GÖREVE BAŞLAYACAĞI TARİH

30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalanan 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ten Hag, daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ta da görev yapmıştı.

55 yaşındaki teknik direktör, United'ın başında çıktığı toplam 128 müsabakada 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Erik ten Hag, Manchester ekibiyle İngiltere Kupası (FA) ile İngiltere Lig Kupası (EFL) kazanma başarısı da gösterdi.