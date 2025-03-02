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 | Yusuf Özgür Bülbül

Yabancı hakem devri bitti mi? Tahir Kum'dan dikkat çeken açıklama

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyo Futbol programında TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra yabancı hakem getirme konusunu kapattığını ifade etti. Kum, federasyonun sezon sonuna kadar bu yönde bir düşüncesinin olmadığını kaydetti...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 00:30

Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, 55 yıl sonra ilk kez bir Süper Lig maçını yabancı hakem yönetirken, Slavko Vincic'in performansı merak konusu olmuştu. Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, TGRT Haber'de yayımlanan Stüdyoda Futbol programında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray Fenerbahçe derbi maçının ardından yabancı hakem kapısının kapattığını söyledi.

Kum, sezon sonuna kadar federasyonun böyle bir düşüncesi olmadığını paylaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SLAVKO VİNCİC KİMDİR?
Slavko Vinčić, Sloven futbol hakemidir. 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer almaktadır. Vinčić, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Vinčić, Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti
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#Spor
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