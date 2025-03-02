Yabancı hakem devri bitti mi? Tahir Kum'dan dikkat çeken açıklama

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyo Futbol programında TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra yabancı hakem getirme konusunu kapattığını ifade etti. Kum, federasyonun sezon sonuna kadar bu yönde bir düşüncesinin olmadığını kaydetti...

Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, 55 yıl sonra ilk kez bir Süper Lig maçını yabancı hakem yönetirken, Slavko Vincic'in performansı merak konusu olmuştu. Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, TGRT Haber'de yayımlanan Stüdyoda Futbol programında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray Fenerbahçe derbi maçının ardından yabancı hakem kapısının kapattığını söyledi.

Kum, sezon sonuna kadar federasyonun böyle bir düşüncesi olmadığını paylaştı.