Yapay zeka sporun kalbine dokunacak! Uzman isim 'gelişim hızlanabilir' diyerek duyurdu

01 Kasım 2024 23:10 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 23:11

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülkü İlgi Eldem Anar, yapay zekanın spora ve sporcuya etkileri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzman isim, yapay zeka destekli teknolojiler, zihinsel hazırlık ve psikolojik gelişim açısından sporculara nasıl yardımcı olacağını açıkladı. "Yapay zeka, bireysel sporcuların gelişimini hızlandırabilir" diyen İlgi Eldem Anar yeni teknolojinin rekabet ortamına katkılarının olabileceğini ifade etti.

Son zamanlarda hızla gelişimine devam eden ve tüm insanlara kolaylıklar sağladığı gibi çoğu meslekler üzerinde de etkin rol oynayan yapay zekanın spor​ alanında da yer alması sporcu ve spor organizasyonlarındaki yerini merak uyandırıcı hale getirdi.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülkü İlgi Eldem Anar, Yapay Zekanın Sporcuya ve Spor Dünyasına Etkisi ile ilgili tgrthaber.com Spor Editörü Eyüp Ensar Yeşil'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlgi Eldem Anar’ın yapay zekanın spora ve sporcuya etkileri üzerinde yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"YAPAY ZEKANIN SPOR VE SPORCULAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ GELECEKTE OLDUKÇA KAPSAMLI OLACAKTIR"

Yapay Zekanın spora ve sporcuya etkilerini yorumlayan İlgi Eldem Anar, "Sürekli duyduğumuz yenidünya yetkinlikleri kavramı geldiğimiz şu aşamada kendini yeniden, sürekli olarak değiştirmekte. 6 ay sonra dünyada neler olabileceğini bilmediğimizi düşünürsek şu anda elimizde tek bir gerçek kalmış durumda o da belirsizlik. Belirsizliğe alışabilme durumumuzda bizlerin yapay zeka​ ve diğer tüm teknolojilere uyumumuzu sağlamakta. Tabii ki tüm alanlarda olduğu gibi Yapay zekanın spor ve sporcular üzerindeki etkileri gelecekte oldukça kapsamlı olacaktır. Hatta şu anda bile çoğu aşama geçilmiş durumda. Genel olarak hem sporcu yetiştirme hem de bu sporcuların gerek kendi gelişmeleri gerekse diğer sporcular üzerinden edinmeleri gereken yetileri anlamaları anlamında gerçekten etkili olacağına inandığım çalışmaların yapılma aşamasında olduğunu duyuyor ve görüyoruz. Yine benzer şekilde Sakatlık Önleme ve Rehabilitasyon alanında ya da E-Spor ve Dijital Antrenmanlar ile sporcuların gelişimi ve ilerlemesi sıklıkla takip edilir düzeyde olacaktır. Tüm bunların ötesinde bence en çok ihtiyaç duyulan ve gerekli olan gelişme ise sporcuların gerek karakteristik gerekse fiziksel özelliklerine ve yetilerine bakılarak hangi spor branşında daha başarılı olacaklarının daha ilkokula başlamadan çok daha erken dönemlerde hesaplanabilir ve bilinir hale getirilmesi durumudur. Bu sayede çok daha fazla sayıda sporcumuz ve katıldıkları yarışma branşlarında ödüllerimiz olacaktır diye düşünmekteyim." şeklinde konuştu.

"YAPAY ZEKA SPORCULARIN VAKİT KAZANABİLMESİ VE STRATEJİ OLUŞTURMASINI KOLAY HALE GETİRECEKTİR"

Yapay zekanın sporcuların performansı üzerine etkisi hakkında açıklamalarda bulunan İlgi Eldem Anar, "Spor alanında bireysel ve takım sporları ayrımını düşündüğümüzde sporcuların detaylı ve çok büyük bir titizlikle incelenerek ilgili alanlara yönlendirilmesi durumunun geleceğin sporcu adayları için vakit kazanma, stratejilerini oluştururken kendi ilgi ve yetilerine uygun şekilde karar verebildikleri alanlarda yer almalarını kolay hale getirecektir. Yine bu anlamda kendilerine en uygun olacak kişisel antrenman programları hazırlayarak bu programların gerek fiziksel gerekse stratejik planlamasını yapabileceklerine inanıyorum. Günümüz spor dünyasında en büyük sorunların başında doğru stratejik planı oluşturamayan sporcuların ne yazık ki bulundukları lokal yerlerden çıkamamaları oluşturmakta. Bu anlamda Performans Analizi ve Kişiselleştirme anlamında Yapay zeka, sporcuların bireysel performansını detaylı analiz ederek sporcuların gücünü, hızını ve dayanıklılığını artırmak için her bireye özgü tavsiyeler vererek katılacakları turnuva ve rakip performans değerlendirmelerini yaparak puan fikstürüne uygun önerilerde bulunabilir. Bu durum ayrıca sporcuların sakatlık riskini azaltırken performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum." diyerek yorumladı.

"YAPAY ZEKANIN SPOR DÜNYASINDA YAYGINLAŞMASI OLASI GÖRÜNÜYOR"

Yapay zekanın spor dünyasındaki varlığı hakkında konuşan İlgi Eldem Anar, "Yapay zekanın spor dünyasında daha da yaygınlaşması oldukça olası görünüyor. Bu durumda teknoloji sporcuların gelişimi üzerinde çok olumlu etkiler oluşturabilir düşüncesi ile paralel şekilde gelişmekte. Örneğin, yapay zeka destekli analizlerle sporcuların antrenman programları bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir ve böylece performansları en üst düzeye çıkarılabilir. Ayrıca, sakatlık riskini azaltmak için hareket analizleri yapılabilir, bu da sporcuların daha sağlıklı ve uzun kariyerlere sahip olmalarını sağlar. Rekabet açısından baktığımızda, yapay zekanın sunduğu veri analizi ile takımlar ve sporcular rakiplerini daha derinlemesine analiz edebilecekler, bu da rekabetin seviyesini artırabilir. Ancak, burada önemli bir nokta, yapay zeka teknolojilerinin herkes tarafından erişilebilir hale getirilmesidir. Aksi takdirde, yalnızca bu teknolojilere erişim sağlayabilen takımlar avantajlı konuma gelebilir. Bu durum, sporda bir rekabet eşitsizliği oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA VE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI..."

Yapay zeka destekli simülasyonların rakip analizinde önemli bir rol oynayabileceğine değinen İlgi Eldem Anar, "Yapay zeka destekli simülasyonlar ve sanal gerçeklik uygulamaları, sporculara farklı durumları deneyimleme imkanı sunabilir. Bu durum sporcuların pratik yaparken gerçek dünyadaki yorgunluk ve sakatlık risklerinden korunmalarını sağlayabilmekte olmalarını sağlar. Yine benzer şekilde kendilerine uygun takımlar, antrenörler, menajer ve diğer tüm alanlarda birebir uyum sağlayabilecekleri kişi ve kurumlarla eşleşebilir bu alanda zaman kaybetme durumunu engelleyebilirler. Yine benzer şekilde Yapay zeka, maç stratejileri geliştirmede ve rakip analizinde önemli bir rol oynayabilir. Rakip takımların oyun stilleri ve zayıf yönleri hakkında veri toplayarak, sporcuların ve takımların maç hazırlıklarını daha verimli hale getirebilir. Bu durumda her şekilde hazırlıklı olma durumunu aktif hale getirecektir." dedi.

"YAPAY ZEKA BİREYSEL SPORCULARIN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRABİLİR"

Yapay zekanın bireysel spor dallarında gelişim için süreci hızlandırabileceğini belirten İlgi Eldem Anar, "Yapay zekanın spora entegrasyonu birçok farklı disiplinde önemli fırsatlar sunuyor. Örneğin, bireysel performansın ön planda olduğu spor dallarında, yapay zeka analizleri antrenmanları kişiselleştirerek sporcuların gelişimini hızlandırabilir. Atletizm, yüzme ve tenis gibi bireysel spor dallarında, yapay zeka hareket analizleri, teknik incelemeler ve sakatlık riskini azaltma konularında büyük avantajlar sağlayabilir. Takım sporları açısından ise, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında yapay zeka ile oyun stratejileri geliştirme ve rakip analizi oldukça değerli olabilir. Maç verilerini analiz ederek oyun içi stratejilerde akıllı değişiklikler yapılabilir, bu da performansı doğrudan etkileyebilir. Özellikle yapay zeka destekli antrenman sistemleriyle sporcuların taktiksel düşünme becerileri geliştirilebilir ve rakiplerin oyun tarzına göre hazırlık yapma imkânı doğar. Bütün bunlarla birlikte yapay zeka hem bireysel hem de takım sporlarında yenilikçi çözümler sunma potansiyeline sahip. Ancak, tüm spor dallarının bu teknolojiden eşit derecede faydalanabilmesi için dikkatli bir entegrasyon ve standart oluşturulması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"GELECEKTE YAPAY ZEKANIN HAKEM KARARLARINA DAHA AKTİF ŞEKİLDE MÜDAHALE EDEBİLİR"

Yapay zekanın spor müsabakalarında giderek daha önemli bir hale geldiğini vurgulayan İlgi Eldem Anar, "Günümüz spor dünyasına baktığımızda Yapay zekanın, spor müsabakalarında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladığını görmekteyiz. Müsabaka sırasında ve sonrasında sağladığı anlık analizlerle oyun dinamiklerini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hakem kararlarına yardımcı olma açısından bakacak olursak, yapay zeka destekli VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi, futbol gibi hızlı ve karmaşık oyunlarda büyük bir fark oluşturuyor. VAR, milimetrik hareketleri, ofsayt pozisyonlarını ve elle oynamaları analiz ederek hakemlerin daha doğru kararlar vermesine yardımcı oluyor. Bu, maçın daha adil bir şekilde yönetilmesini ve izleyiciler açısından daha güvenilir bir deneyim sunulmasını sağlıyor. Stratejik analiz tarafında ise yapay zeka, takımların rakiplerini ve kendi oyunlarını daha derinlemesine incelemelerine olanak tanıyor. Maç öncesinde ve sırasında yapılan anlık analizlerle rakibin zayıf ve güçlü yanları tespit ediliyor, bu da takımların stratejik hamlelerini daha hızlı ve etkili bir şekilde uygulamalarını sağlıyor. Futbol gibi sürekli değişen dinamiklere sahip sporlarda yapay zeka, maçın akışına göre anlık taktiksel öneriler sunabiliyor. Gelecekte yapay zekanın hakem kararlarına daha aktif bir şekilde müdahil olması beklenebilir. Örneğin, pozisyonların veya ihlallerin tespitinde sadece görüntü değil, aynı zamanda oyuncuların hareket hızını, açısını ve kuvvetini de dikkate alacak bir yapay zeka sistemi, spor dünyasında daha adil kararlar alınmasını sağlayabilir. Böylece, hem hakemlerin üzerindeki baskı azalır hem de izleyicilere daha objektif bir maç izleme imkanı sunulur." dedi.

"ADİL REKABET İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN SPOR DÜNYASINDA ULAŞILABİLİR OLMASI ÖNEMLİ"

Spor Federasyonlarının spordaki adil rekabet seviyesini korumak amacıyla yapay zeka teknolojilerinin tüm takımlara belli seviyede yapay zeka tabanlı analiz araçlarına erişim sağlayacak altyapılar kurmasını belirten İlgi Eldem Anar, "Yapay zeka destekli antrenman ve veri analiz sistemleri, spor dünyasında rekabeti daha karmaşık ve stratejik bir düzeye taşıyor. Yapay zeka, sporcuların antrenman verilerini analiz ederek performanslarını en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor; bu da onların güçlü yanlarını maksimize etme ve zayıf yönlerini güçlendirme imkanı sunuyor. Bu sayede, daha önce görmediğimiz kadar yüksek bir rekabet düzeyi oluşuyor çünkü her bir takım, rakibine karşı daha bilgili ve hazırlıklı bir hale geliyor. Ancak bu teknolojinin sunduğu avantajlar sadece bu sistemlere erişimi olan takımlar için geçerli. Özellikle büyük bütçelere sahip takımlar, yapay zeka teknolojilerine daha fazla yatırım yaparak rakiplerine üstünlük sağlayabiliyor. Bu, uzun vadede rekabetin dengesini bozabilir çünkü yapay zeka destekli veri analizlerine erişimi olmayan veya sınırlı olan takımlar, bu avantaja sahip takımlara karşı dezavantajlı duruma düşebilir. Sonuçta, sporun özü olan adil rekabet duygusu zarar görebilir. Adil rekabetin korunabilmesi için yapay zeka teknolojilerinin spor dünyasında ulaşılabilir hale getirilmesi oldukça önemli. Bir çözüm olarak, spor federasyonları veya yönetim organları, tüm takımlara belli seviyede yapay zeka tabanlı analiz araçlarına erişim sağlayacak altyapılar sunabilir. Bu sayede, yapay zekanın sunduğu avantajlar yalnızca finansal güce bağlı olmaktan çıkar ve herkesin bu teknolojiden adil şekilde yararlanması sağlanır. Böyle bir yaklaşım, sporun heyecanını ve adil rekabet ortamını korumak için en iyi çözüm olabilir." şeklinde konuştu.

"GELECEĞİN MESLEĞİ DEĞİL GELECEĞİN İNSANI OLMAK"

Son olarak yapay zekanın bazı meslek dalları bitireceği hakkında söylemlere ise İlgi Eldem Anar, “Ben bu tür sorulara hep aynı cevabı veriyorum. “geleceğin mesleği değil geleceğin insanı olmak” gerekli. Bu anlamda da meslekler üzerinden gidersek Dijital teknoloji kültürüne sahip olan herkes bu anlamda hem mesleklerine sahip çıkacaktır hem de bu meslekleri geliştirerek bu yenidünyada uyumlu hale getirecektir” ifadelerini kullandı.