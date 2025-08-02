Yasin Özcan'dan sürpriz imza!

Yasin Özcan'dan sürpriz bir anlaşma geldi. Kasımpaşa'da parlayan ve 7 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, an itibarıyla Anderlecht'e imza attı.

ANDERLECHT YASİN ÖZCAN YATIRIMINA İNANIYOR

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Anderlecht'in sportif direktörü Olivier Renard, "Yasin Özcan, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Aradığımız profile tam olarak uyuyor." ifadelerini kullandı.

YASİN ÖZCAN'IN KASIMPAŞA'DAKİ SON SEZONU

Kariyerine Belçika'da devam edecek olan Yasin Özcan, geçen sezon Kasımpaşa ile 34 maça çıkmış ve 2788 dakika süre alarak, 1 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.