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 | Burak Ayaydın

Yasin Özcan'dan sürpriz imza!

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Belçika devi Anderlecht'e kiralandı. Genç yetenek, önümüzdeki sezonu mor beyazlılar ile geçirecek.

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Yasin Özcan'dan sürpriz imza!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 17:54

Yasin Özcan'dan sürpriz bir anlaşma geldi. Kasımpaşa'da parlayan ve 7 milyon Euro bedelle 'ya transfer olan Yasin Özcan, an itibarıyla 'e imza attı.

Yasin Özcan'dan sürpriz imza!

ANDERLECHT YASİN ÖZCAN YATIRIMINA İNANIYOR

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Anderlecht'in sportif direktörü Olivier Renard, "Yasin Özcan, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Aradığımız profile tam olarak uyuyor." ifadelerini kullandı.

Yasin Özcan'dan sürpriz imza!

YASİN ÖZCAN'IN KASIMPAŞA'DAKİ SON SEZONU

Kariyerine Belçika'da devam edecek olan Yasin Özcan, geçen sezon Kasımpaşa ile 34 maça çıkmış ve 2788 dakika süre alarak, 1 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Yasin Özcan'dan sürpriz imza!

Sıkça Sorulan Sorular

ASTON VILLA YASİN ÖZCAN'DAN ÖNCE HİÇ TÜRK FUTBOLCU TRANSFER ETMİŞ MİYDİ?
Yasin Özcan, Alpay Özalan'ın ardından Aston Villa'nın kadrosuna kattığı ikinci Türk oyuncu oldu.
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#aston villa
#aston villa
#Anderlecht
#Anderlecht
#Transfer Haberleri
#yasin özcan
#Spor
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