Yeni Malatyaspor'da olaylı kongre

13 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:54

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda gergin anlar yaşandı. Mevcut Başkan Adil Gevrek konuşurken yaşanan tartışma sonrası yumruklu kavga çıktı, dışarıda da taraftar gruplarının olaylara müdahil olması ile 3 kişi gözaltına alındı.

Bu sezon altyapıdan oyuncularla ligde mücadele eden ve henüz galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor​'da olağanüstü seçimli genel kurula gidildi. Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel ku

rulda, mevcut Başkan Adil Gevrek yeniden aday olmazken, Ahmet Özköse, Şahin Altıntok ve Ümit Bayram kulüp başkanlığına aday oldu.

Seçim öncesi tüzük değişikliğinin onaylandığı genel kurulda söz alan mevcut başkan Adil Gevrek, 9 yıl kulüp başkanlığı yaptığını ifade ederek, 2014'te göreve geldiklerini ve Süper Lig'e kadar çıktıklarını söyledi. Gevrek, "Bu işte vefa yok. Protesto edildim, kurşun, taş ve yumurta atıldı. Hatalarımız da var. Niyetimizi kimse tartışamaz. Yalanlar, iftiralar attılar, bizi hırsız ilan ettiler. Türkiye'de olmayan bir şey oldu, valilik izni baskısıyla Adil Gevrek dönemi inceletildi. İyi ki de incelediler. Yolsuzluk varsa kulübün borcunu tek başıma öderim. Bunu ispatlasınlar. Yanımızda yol yürüdünüz ama kimi sustu, kimi de onayladı. Usulsüzlük var. İnkar etmiyorum. O da kulübün menfaatleri için, suç olduğunu biliyorum. Türkiye'de bütün spor kulüplerinde usulsüzlük var" diye konuştu.

TARTIŞMA ÇIKTI

Adil Gevrek'in konuşması sırasında bazı delegelerin araya girmesinin ardından ortam bir anda gerildi. Başkan Gevrek, kendisine laf söyleyen delegelerin üzerine yürümek isterken, salonda bulunan Adil Gevrek taraftarları ise yumruklarla o delegeye saldırmaya başladı. Polis ekiplerinin araya girerek güçlükle ayırdığı kavga tarafların salon dışına çıkarılması ile sonlandı. Olayın ardından yeniden kürsüye çıkan Adil Gevrek, "Bunlar taraftar değil, kulüp başkanları ile pazarlık yapıyorlar. Bunlar belediyeden maaş alıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Genel kurul sonrası seçimlere geçilmek üzere verilen arada ise dışarıda gerginlik yaşandı. Adil Gevrek'in yakınlarına saldırılmasıyla yeniden alevlenen tartışmaya bahçede bulunan taraftarlar da müdahil olmak istedi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gerginlik sırasında 3 taraftar gözaltına alındı.



Polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, verilen aranın ardından seçimlere geçildi.