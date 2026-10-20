Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:01

Yeni MHK Başkanı Anthony Taylor nereli? MHK Başkanları listesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ı getirdi. Atamanın ardından Taylor'ın nereli olduğu ve Türkiye'de daha önce yabancı bir ismin MHK Başkanlığı yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yeni MHK Başkanı Anthony Taylor nereli? MHK Başkanları listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:01

'nun 'nda yaptığı yeni görevlendirme, Türk futbolunda dikkatleri hakem yönetimine çevirdi. Daha önce elit hakem direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor'ın MHK Başkanı olmasıyla birlikte, deneyimli hakemin hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. İngiltere'de uzun yıllar üst düzey karşılaşmaları yöneten Taylor'ın nereli olduğu kadar, Türkiye'de daha önce yabancı bir hakemin MHK Başkanlığı görevini üstlenip üstlenmediği de gündeme geldi.

YENİ MHK BAŞKANI ANTHONY TAYLOR NERELİ?

Anthony Taylor, 20 Ekim 1978 tarihinde İngiltere'nin Wythenshawe bölgesinde dünyaya geldi. İngiliz futbol hakemi Taylor, kariyeri boyunca başta olmak üzere Avrupa'nın önemli organizasyonlarında görev yaptı. Uluslararası tecrübesiyle öne çıkan Taylor, yönettiği büyük finaller ve uluslararası karşılaşmalarla tanındı.

Yeni MHK Başkanı Anthony Taylor nereli? MHK Başkanları listesi

ANTHONY TAYLOR KAÇ YAŞINDA?

20 Ekim 1978 doğumlu Anthony Taylor, 20 Ekim 2026 itibarıyla 48 yaşındadır. Hakemlik kariyerinde uzun yıllar üst düzey müsabakalarda görev alan Taylor, İngiltere'deki deneyiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmaya başladı.

ANTHONY TAYLOR'IN HAKEMLİK KARİYERİ

Hakemlik kariyerine 2002 yılında Kuzey Premier Ligi'nde başlayan Anthony Taylor, 2004'te Conference North seviyesine yükseldi. 2006-2007 sezonunun başında Football League hakem listesine dahil edildi. Premier League'deki ilk maçını ise Şubat 2010'da Fulham ile Portsmouth arasında oynanan karşılaşmada yönetti.

2010 yılında Premier League'in seçkin hakemleri arasına giren Taylor, 2013'te hakemleri listesine alındı. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa kupalarında ve uluslararası organizasyonlarda görev yapma fırsatı buldu.

Taylor, kariyeri boyunca İngiltere'de önemli finalleri yönetti. 2015 yılında Chelsea ile Tottenham Hotspur arasında oynanan Lig Kupası finalinde görev aldı. Aynı yıl Arsenal ile Chelsea arasındaki Community Shield karşılaşmasını yönetti. 2017 ve 2020 yıllarında ise FA Cup finallerinde düdük çaldı.

Uluslararası alanda da önemli görevlere seçilen Taylor, 2021 UEFA Uluslar Ligi finalini yönetti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan İngiliz hakemler arasında yer aldı. 2023 yılında ise UEFA Avrupa Ligi finalinde hakem olarak görevlendirildi.

ANTHONY TAYLOR TÜRKİYE'DE NE ZAMANDAN BERİ GÖREV YAPIYOR?

Anthony Taylor, MHK Başkanlığına getirilmeden önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Elit Hakem Direktörü olarak görev yapıyordu. İngiliz hakemin bu göreve atanmasıyla birlikte uluslararası hakemlik deneyiminin Türkiye'deki hakemlerin gelişimi ve eğitim süreçlerine aktarılması hedefleniyor.

Taylor'ın yeni görevinde hakem performanslarının değerlendirilmesi, eğitim standartlarının geliştirilmesi ve uluslararası uygulamalarla uyumlu bir hakemlik yapısının oluşturulması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE YABANCI MHK BAŞKANI OLMUŞ MUYDU?

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlerin atanması, eğitimi ve performanslarının değerlendirilmesi gibi konularda görev yapan kuruldur. MHK Başkanlığı, Türk futbolunda hakem yönetimi açısından önemli sorumluluklar içerir.

Anthony Taylor'ın bu göreve getirilmesi, uluslararası deneyime sahip bir ismin kurulun başına geçmesi açısından dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'de daha önce yabancı bir ismin MHK Başkanlığı yapıp yapmadığı konusunda kesin bir sonuca varmak için geçmiş dönem başkanlarının resmî kayıtlarının incelenmesi gerekiyor. Bu nedenle doğrulanmış tarihsel kayıt olmadan Taylor'ın Türkiye'nin ilk yabancı MHK Başkanı olduğu yönünde kesin bir ifade kullanılamaz.

TFF'DEN MHK'DE YENİ GÖREVLENDİRME

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, MHK'deki boşalan üyelikler için yeni görevlendirmeler yaptı. Açıklanan karara göre Anthony Taylor MHK Başkanı olurken, Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek de kurul üyeliklerine getirildi.

Yeni yapılanmanın Türk hakemliğinin gelişimine nasıl yansıyacağı ve Süper Lig'deki hakem yönetimlerine ne ölçüde etki edeceği, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.

MHK BAŞKANLARI LİSTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan Merkez Hakem Kurulu başkanları, yıllar içinde farklı dönemlerde değişti. 2000 yılından itibaren görev yapan MHK başkanları ve görev tarihleri şöyle sıralandı:

  • Bülent Yavuz: 16 Haziran 2000 – 22 Temmuz 2004
  • Sabri Çelik: 23 Temmuz 2004 – 5 Mayıs 2005
  • Ufuk Özerten: 5 Mayıs 2005 – 23 Ocak 2006
  • Mustafa Çulcu: 23 Ocak 2006 – 4 Temmuz 2007
  • Hilmi Ok: 7 Temmuz 2007 – 13 Şubat 2008
  • Oğuz Sarvan: 14 Şubat 2008 – 29 Haziran 2011
  • Yusuf Namoğlu: 30 Haziran 2011 – 27 Şubat 2012
  • Zekeriya Alp: 29 Şubat 2012 – 16 Aralık 2014
  • Yusuf Namoğlu: 16 Aralık 2014 – 26 Haziran 2015
  • Kuddusi Müftüoğlu: 26 Haziran 2015 – 31 Temmuz 2016
  • Yusuf Namoğlu: 1 Ağustos 2016 – 14 Şubat 2019
  • Sabri Çelik: 15 Şubat 2019 – 4 Temmuz 2019
  • Zekeriya Alp: 4 Temmuz 2019 – 20 Ağustos 2020
  • Serdar Tatlı: 25 Ağustos 2020 – 21 Ekim 2021
  • Ferhat Gündoğdu: 27 Ekim 2021 – 17 Nisan 2022
  • Sabri Çelik: 18 Nisan 2022 – 2023
  • Lale Orta: Ocak 2023 – Temmuz 2023
  • Ahmet İbanoğlu: Temmuz 2023 – Temmuz 2024
  • Ferhat Gündoğdu: Temmuz 2024 – Ekim 2026
ETİKETLER
#türkiye futbol federasyonu
#fıfa
#merkez hakem kurulu
#Premier League
#Anthony Taylor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.