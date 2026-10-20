Yeni MHK Başkanı Anthony Taylor nereli? MHK Başkanları listesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu'nda yaptığı yeni görevlendirme, Türk futbolunda dikkatleri hakem yönetimine çevirdi. Daha önce elit hakem direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor'ın MHK Başkanı olmasıyla birlikte, deneyimli hakemin hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. İngiltere'de uzun yıllar üst düzey karşılaşmaları yöneten Taylor'ın nereli olduğu kadar, Türkiye'de daha önce yabancı bir hakemin MHK Başkanlığı görevini üstlenip üstlenmediği de gündeme geldi.

YENİ MHK BAŞKANI ANTHONY TAYLOR NERELİ?

Anthony Taylor, 20 Ekim 1978 tarihinde İngiltere'nin Wythenshawe bölgesinde dünyaya geldi. İngiliz futbol hakemi Taylor, kariyeri boyunca Premier League başta olmak üzere Avrupa'nın önemli organizasyonlarında görev yaptı. Uluslararası tecrübesiyle öne çıkan Taylor, yönettiği büyük finaller ve uluslararası karşılaşmalarla tanındı.

ANTHONY TAYLOR KAÇ YAŞINDA?

20 Ekim 1978 doğumlu Anthony Taylor, 20 Ekim 2026 itibarıyla 48 yaşındadır. Hakemlik kariyerinde uzun yıllar üst düzey müsabakalarda görev alan Taylor, İngiltere'deki deneyiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmaya başladı.

ANTHONY TAYLOR'IN HAKEMLİK KARİYERİ

Hakemlik kariyerine 2002 yılında Kuzey Premier Ligi'nde başlayan Anthony Taylor, 2004'te Conference North seviyesine yükseldi. 2006-2007 sezonunun başında Football League hakem listesine dahil edildi. Premier League'deki ilk maçını ise Şubat 2010'da Fulham ile Portsmouth arasında oynanan karşılaşmada yönetti.

2010 yılında Premier League'in seçkin hakemleri arasına giren Taylor, 2013'te FIFA hakemleri listesine alındı. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa kupalarında ve uluslararası organizasyonlarda görev yapma fırsatı buldu.

Taylor, kariyeri boyunca İngiltere'de önemli finalleri yönetti. 2015 yılında Chelsea ile Tottenham Hotspur arasında oynanan Lig Kupası finalinde görev aldı. Aynı yıl Arsenal ile Chelsea arasındaki Community Shield karşılaşmasını yönetti. 2017 ve 2020 yıllarında ise FA Cup finallerinde düdük çaldı.

Uluslararası alanda da önemli görevlere seçilen Taylor, 2021 UEFA Uluslar Ligi finalini yönetti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan İngiliz hakemler arasında yer aldı. 2023 yılında ise UEFA Avrupa Ligi finalinde hakem olarak görevlendirildi.

ANTHONY TAYLOR TÜRKİYE'DE NE ZAMANDAN BERİ GÖREV YAPIYOR?

Anthony Taylor, MHK Başkanlığına getirilmeden önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Elit Hakem Direktörü olarak görev yapıyordu. İngiliz hakemin bu göreve atanmasıyla birlikte uluslararası hakemlik deneyiminin Türkiye'deki hakemlerin gelişimi ve eğitim süreçlerine aktarılması hedefleniyor.

Taylor'ın yeni görevinde hakem performanslarının değerlendirilmesi, eğitim standartlarının geliştirilmesi ve uluslararası uygulamalarla uyumlu bir hakemlik yapısının oluşturulması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE YABANCI MHK BAŞKANI OLMUŞ MUYDU?

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlerin atanması, eğitimi ve performanslarının değerlendirilmesi gibi konularda görev yapan kuruldur. MHK Başkanlığı, Türk futbolunda hakem yönetimi açısından önemli sorumluluklar içerir.

Anthony Taylor'ın bu göreve getirilmesi, uluslararası deneyime sahip bir ismin kurulun başına geçmesi açısından dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'de daha önce yabancı bir ismin MHK Başkanlığı yapıp yapmadığı konusunda kesin bir sonuca varmak için geçmiş dönem başkanlarının resmî kayıtlarının incelenmesi gerekiyor. Bu nedenle doğrulanmış tarihsel kayıt olmadan Taylor'ın Türkiye'nin ilk yabancı MHK Başkanı olduğu yönünde kesin bir ifade kullanılamaz.

TFF'DEN MHK'DE YENİ GÖREVLENDİRME

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, MHK'deki boşalan üyelikler için yeni görevlendirmeler yaptı. Açıklanan karara göre Anthony Taylor MHK Başkanı olurken, Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek de kurul üyeliklerine getirildi.

Yeni yapılanmanın Türk hakemliğinin gelişimine nasıl yansıyacağı ve Süper Lig'deki hakem yönetimlerine ne ölçüde etki edeceği, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.

MHK BAŞKANLARI LİSTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan Merkez Hakem Kurulu başkanları, yıllar içinde farklı dönemlerde değişti. 2000 yılından itibaren görev yapan MHK başkanları ve görev tarihleri şöyle sıralandı: