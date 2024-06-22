Yeni sezon hazırlıklarında dikkat çeken isimler! Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:28
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho sağlık kontrollerinden geçti. Sarı lacivertlilerin çalışmalarına katılan oyuncular dikkat çekti.
Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrollerine başladı.
MOURINHO SAĞLIK KONTROLÜNDE
Teknik Direktör Jose Mourinho, Sportif Direktör Mario Branco ve bir grup futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertlilere kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.
Sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla noktalandı.
MOURINHO TÜM OYUNCULARI DENEYECEK
Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına katılanlar arasında geçen sezon takımda düşünülmeyen oyunculardan Emre Mor, Luan Peres, Umut Nayır ve Ryan Kent gibi isimlerin olması dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı