Yeni sezon hazırlıklarında dikkat çeken isimler! Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

22 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:28

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrollerine başladı.

MOURINHO SAĞLIK KONTROLÜNDE

Teknik Direktör Jose Mourinho, Sportif Direktör Mario Branco ve bir grup futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertlilere kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.

Sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla noktalandı.

MOURINHO TÜM OYUNCULARI DENEYECEK

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına katılanlar arasında geçen sezon takımda düşünülmeyen oyunculardan Emre Mor, Luan Peres, Umut Nayır ve Ryan Kent gibi isimlerin olması dikkat çekti.