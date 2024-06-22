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Yeni sezon hazırlıklarında dikkat çeken isimler! Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:28
Yeni sezon hazırlıklarında dikkat çeken isimler! Fenerbahçe&#039;de sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho sağlık kontrollerinden geçti. Sarı lacivertlilerin çalışmalarına katılan oyuncular dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrollerine başladı.

MOURINHO SAĞLIK KONTROLÜNDE

Teknik Direktör Jose Mourinho, Sportif Direktör Mario Branco ve bir grup futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertlilere kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı.

Sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla noktalandı.

Yeni sezon hazırlıklarında dikkat çeken isimler! Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı - 1. Resim

MOURINHO TÜM OYUNCULARI DENEYECEK

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına katılanlar arasında geçen sezon takımda düşünülmeyen oyunculardan Emre Mor, Luan Peres, Umut Nayır ve Ryan Kent gibi isimlerin olması dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarında dikkat çeken isimler! Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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