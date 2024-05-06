Yeşil sahalara yakışmaya hareket! Maçı bırakıp, tekme tokat birbirlerine girdiler

06 May 2024 14:25 - Güncelleme : 06 May 2024 15:08

Kayseri'de Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 11. haftasında Develi İlçe Stadı’nda Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor karşı karşıya geldi.

YERDE YATAN OYUNCUYU TEKMEDİLER

Ambar Kızılırmakspor maçı 2-1 önde götürürken 82. dakikada çıkan tartışma sonrası ortalık karıştı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Develi Erciyessporlu bazı oyuncular; Ambar Kızılırmaksporlu yerde yatan oyuncuyu tekmeledi.

Saha kenarında bulunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada; Ambar Kızılırmakspor’dan bir oyuncu yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Çıkan kavga sonrası Ambar Kızılırmakspor Kulübü şikâyetçi oldu.

LİSANSLARI ELLERİNDEN ALINDI

Kavga sonrası maçın hakemleri Develi Erciyesspor’dan Vefa Tekir, Yunus Emre Özkara, Ömer Faruk Akburak, Atakan Katırcı ve Ambar Kızılırmakspor’dan Nurettin Batar ile Kadir Yılmaz’ın lisanlarını aldı. Yarıda kalan karşılaşma ile ilgili sonrası kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek.