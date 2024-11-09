Yılmaz Vural ve Tanju Çolak arasındaki küslük bitti: Sahnede özür diledi

09 Kasım 2024 00:51 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 00:56

Antalya'da bir programda buluşan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu Tanju Çolak barıştı. Vural sahnede özür diledi ve ikili barıştı.

Türk futbolunun iki önemli ismi arasındaki buzlar eridi. Antalya'da "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nda bir araya gelen ikili sahnede özür sonrası küslüğü bitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin işbirliğiyle Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla futbol konulu bir organizasyon düzenlendi. Etkinlik uzun yıllardır küs olan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu Tanju Çolak'ı buluşturdu.

TANJU ÇOLAK: "HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bunun üzerine konuşan Tanju Çolak, "Kendisini Daum'un cenazesinde gördüm, kırgınlığımı ifade ettim. Burada da kendisine teşekkür ediyorum. İnsanlar hata yapabilir, ama önemli olan hatayı kabullenmektir. Ben hocama teşekkür ediyorum, büyüğümdür, önemlidir, değerlidir, Türk futbolu için özeldir. Seviyoruz birbirimizi." ifadesini kullandı.

Yılmaz Vural da 2,5 ay önce yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'daki cenaze töreninin kendisi için farklı boyutu olduğunu dile getirerek, "Tanju'yu orada gördüm ve çok şükür bugün yeniden beraberiz." dedi.

Vural, turnuvada Fenerbahçe veteran takımının antrenörlüğünü yapacağını sözlerine ekledi.

Christoph Daum'un da anıldığı "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nın futbolseverlere nostaljik ve heyecan dolu anlar yaşatması amaçlanıyor. Organizasyonda Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Almanya'dan Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları mücadele edecek.