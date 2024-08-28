Young Boys'a elendi, Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı! İşte Galatasaray'ın mahrum kaldığı gelir

28 Ağustos 2024 02:48 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 02:56

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Young Boys’u ağırladı. Mücadele 1-0 Young Boys üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 87. dakikada Virginius'tan geldi. Fernando Muslera golün ardından rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte ilk maçı da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

GALATASARAY, YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO KAÇIRDI

Bu sonuçla Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı. Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.

8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti. Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.