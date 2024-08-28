Young Boys'un golü sonrası Muslera çılgına döndü! Kırmızı kart gördü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
28 Ağustos 2024 04:44 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 04:44
Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü. Sebebi ise Young Boys gol attıktan sonra Muslera'nın yaptığı hareketten dolayı olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys'a evinde 1-0 yenildi. İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçti.
Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu.
KEREM ÇIKTI GÜNAY GİRDİ
88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti.
Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı