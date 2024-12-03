Youssef En-Nesyri için Al Nassr teklifi yükseltti! Fenerbahçe forvet transferi için arayışa başladı

03 Aralık 2024 22:33 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:49

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için Al Nassr kulübü teklifi yükseltmeye hazırlanıyor. Cristiano Ronaldo'nun yerine golcü arayışına giren kulüp Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe de olası bir ayrılık üzerine önemli golcülere gözünü şimdiden dikti. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri…

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Fenerbahçe​’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri​ bir süredir Al-Nassr​ kulübünün transfer​ gündeminde yer alıyor. Suudi ekibinin, En-Nesyri için Fenerbahçe’ye son olarak 34 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu, ancak sarı-lacivertli kulübün bu teklifi kabul etmediği iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Suudi ekibi fiyatta güncellemeye gitmeyi düşünüyor.

AL NASSR EN-NESYRİ İÇİN FİYAT YÜKSELTECEK!

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Faslı golcü için Fenerbahçe'nin kapısı bir kez daha çalınacak. Al Nassr kulübünün, oyuncu için 40 milyon Euro’ya ulaşabilecek bir teklif yapmaya hazırlandığını belirten Hamzaoğlu, bu rakamın gerçekleşmesi durumunda transfer piyasasında yeni gelişmeler yaşanabileceğine öne sürdü.

Sercan Hamzaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Youssef En-Nesyri için şunu söyleyeyim. Evet hoca kalsın, devre arasında yerini doldurmak zor olur dedi. Ama bana gelen bilgiler baya bir ciddi. Al Nassr kulübü rakamı arttırabilir. Bu 40 milyonlara dayanırsa kimse şaşırmasın. Çünkü bana bunla alakalı bir tüyo geldi. Fenerbahçe yönetimine teyit ettirmedim henüz ama oyuncu tarafına yakın bir taraftan duyduğum bu.

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