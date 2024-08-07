Yüksek maaşı sıkıntı oluşturuyordu... Beşiktaş’ta Chamberlain ayrılığı gündemde!

07 Ağustos 2024 04:09 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 04:10

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, iç transferde de önemli bir gelişme yaşandı.

The Athletic’in haberine göre; siyah-beyazlı ekipte Alex Oxlade-Chamberlain’in ayrılığı için görüşmeler sıklaştı ve maaş bütçesinde boşluk oluşturmak amacıyla İngiliz oyuncudan kolaylık bekleniyor.

İKİ TARAFTA ANLAŞMAK İSTİYOR

İki tarafın da uzlaşmacı bir tutum içinde olduğu ve ayrılık sürecinin sancılı geçmemesi için çaba gösterdiği ifade edildi.

Kariyerine Southampton’da başlayan 30 yaşındaki oyuncu, eski kulübüyle görüşme halinde.

Ayrıca bazı Premier Lig kulüpleri de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

KAZANDIĞI ÜCRET

Chamberlain, siyah-beyazlı ekipten yıllık 2.5 milyon euro ve maç başına azami net 10 bin euro kazanıyor.

Ayrıca oyuncu Beşiktaş'a imza atarken 1.5 milyon euro imza parası almıştı.

İNGİLİZ OYUNCUNUN KARNESİ

Beşiktaş’ın geçen sezon kadrosuna kattığı İngiliz yıldız, siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 gol kaydetti.