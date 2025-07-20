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 | Burak Ayaydın

Yüksel Yıldırım'dan Samsunspor kritiği: "Bu kadarını bekliyor muydunuz?"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan camia için kritik açılımlar geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'u güzel günlerin beklediğini belirtti.

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Yüksel Yıldırım'dan Samsunspor kritiği:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 20:36

'dan adına dikkat çeken hedefler duyuruldu. Başkan, bundan sonraki sürecin kendilerinden yana olacağını ifade etti.

SAMSUNSPOR BAŞKANINDAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Samsunspor'un ilk defa yurt dışında kamp yapmaya Hollanda'ya gittiğini; ilk yurt dışı hazırlık maçında kardeş kulüpleri olan Westerlo ile karşılaştıklarını aktaran Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarları için harika bir prova oldu. Avrupa için güzel bir başlangıç oluyor ama hiç dikkat ettiniz mi; gurbetçiler için yaz tatili ve izin dönemi olmasına rağmen deplasman tribünü neredeyse doldu. Maç öncesi ve maç esnasında Samsunspor taraftarının şovları ve takıma gösterilen sevgi seli ile karşılamaları anlatılamazdı. Hazırlık ve dostluk maçı olmasına rağmen taraftarımız 90 dakika takımına tam destek verdi ve hiç susmadı." dedi.

Yüksel Yıldırım'dan Samsunspor kritiği: "Bu kadarını bekliyor muydunuz?"

YÜKSEL YILDIRIM'DAN CAMİAYA MESAJ

"Saha kenarındaki reklam LED panoları yurt dışında bulunan Samsunlu iş dünyasının reklamlarıyla doluydu. Şimdi doğruyu gördünüz ve doğruyu söyleyin, hiçbiriniz bu kadarını bekliyor muydunuz? Artık, ‘Çok büyük camiayız’ demek hepimize yakışır. Bunu söylemekten benim dilim kurumuştu. Bana kızmanıza hiç gerek yokmuş. Hala buna inanmadıysanız; o zaman yapacak bir şeyimiz kaldı, o da Türkiye'de ve Avrupa'da sportif başarımızın sürdürülebilir olmasıdır. Bunun için de tüm gücümüzle ve aklımızla çalışıyoruz ve devam da edeceğiz. Son 5 yılda yaptıklarımızla Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmamıza az kaldı. Durmak yok, çalışmaya devam. Biz Avrupa'ya Atatürklü armamızla çok daha güzel yakışacağız."

Yüksel Yıldırım'dan Samsunspor kritiği: "Bu kadarını bekliyor muydunuz?"

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR'DA TRANSFER SEZONU NASIL GİDİYOR?
Kırmızı beyazlılar, kritik takviyeler yapmaya devam ediyor.
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#yüksel yıldırım
#yüksel yıldırım
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