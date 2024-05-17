Fatih Terim duyurdu: Panathinaikos ile yollar ayrıldı... Yerine geçecek isim bile belli

17 May 2024 09:09 - Güncelleme : 17 May 2024 09:48

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda PAOK’a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.

KARARI BİZZAT DUYURDU

Terim yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

YERİNE GEÇECEK İSİM BİLE BELLİ

Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis’in geçeceği de aktarıldı. Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

AĞIR YENİLGİ SONRASI AÇIKLAMA

Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK'a 4-1 yenildi.

Ağır yenilgi sonrası Terim şu açıklamayı yaptı:

"Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa fınalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek"