Yunus Akgün, Avrupa kupalarında ilk golünü attı: Hayallerimi yaşıyorum

26 Eylül 2024 02:21 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 02:25

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Akgün, hayallerini yaşadığını vurguladı.

Galatasaray​'ın İstanbul'da Yunanistan ekibi PAOK​'u 3-1 mağlup ederek zaferle başladığı turnuvada sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün​ attı.

Müsabakanın 76. dakikasında Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Dries Mertens​'in indirdiği topu Victor Osimhen​, kale önüne Yunus'a aktardı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

"HAYALLERİMİ YAŞIYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ve hayallerini yaşadığını vurgulayan Yunus, "Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim. Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." ifadelerini kullandı.