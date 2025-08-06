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 | Murat Makas

Yunus Akgün sözleşmesinde çarpıcı detay! O madde kaldırıldı, maaşına 6 kat zam yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Yunus Akgün hamlesi geldi. Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatıldı, maaşı 6 kat zam ile arttırıldı. Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki o maddede rafa kaldırıldı. İşte detaylar...

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Yunus Akgün sözleşmesinde çarpıcı detay! O madde kaldırıldı, maaşına 6 kat zam yapıldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:56

, altyapıdan yetişen milli futbolcu ’nün sözleşmesini 2029’a kadar uzattı. Galatasaray'da geçen sezon 44 resmi maça çıkan Yunus, 12 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üstüne çekmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1952815250908082320

YUNUS'UN MAAŞI 6 KAT ARTTI

Milli futbolcu eski sözleşmesiyle bu sezon 19 milyon 750 bin TL garanti ücret alacaktı. Ancak Galatasaray, Yunus'un maaşını 6 kat artırdı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu, sezon başına 2.5 milyon Euro (Yaklaşık 118 milyon TL) elde edecek. Ayrıca bir önceki sözleşmesinde yer alan "11 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi de iki tarafın anlaşması sonrası kaldırıldı.

Yunus Akgün sözleşmesinde çarpıcı detay! O madde kaldırıldı, maaşına 6 kat zam yapıldı

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-kırmızılı takımla 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor ile Trendyol 1. Lig'de, Leicester City ile de İngiltere Champioship'te şampiyonluk yaşamıştı. Yunus Akgün geçen sezon Galatasaray ile 44 maçta forma giydi. 12 gol atan yıldız futbolcu, 13 de asist yaparak takıma önemli katkı verdi.

Yunus Akgün sözleşmesinde çarpıcı detay! O madde kaldırıldı, maaşına 6 kat zam yapıldı

YUNUS'TAN AÇIKLAMA

Yunus Akgün, sözleşmesini uzatmasının ardından hakkında çıkan iddialarla ilgili paylaşımda bulundu. Milli oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu değerli anın fotoğrafını paylaşırken, son dönemde hakkımda çıkan haberler üzerine de içtenlikle birkaç söz söylemek istiyorum. Bu sürecin özeti; daha önce karşılıklı olarak söz verdiğimiz şekilde anlaşmamızın hayata geçmesini beklemekti. Ne kulübümü beklettim ne de bir şeyler için "direttim". Galatasaray'a olan bağlılığımın imzalarla ölçülmeyeceğini en iyi siz bilirsiniz.

Yunus Akgün sözleşmesinde çarpıcı detay! O madde kaldırıldı, maaşına 6 kat zam yapıldı

Ben Florya'nın suyunu içmiş, çamurunda top oynamış, bu formanın ne demek olduğunu çocuk yaşta öğrenmiş biriyim. Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası; evim, ailem.

Bugün imzamı atarken hissettiğim tek şey, bu camia için uzun yıllar mücadele edecek olmanın heyecanı. Çünkü benim için önemli olan; bu büyük armayı hak ettiği en yüksek noktaya taşımak, tribünlerimizle birlikte sevinmek ve hep birlikte zaferlere koşmak. Şimdi hep birlikte; arma için, Galatasaray için, daha nice zaferlere!"

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#galatasaray
#maaş artışı
#türk futbol
#yunus akgün
#altyapı
#sözleşme uzatma
#Spor
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