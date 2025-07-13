Yunus Akgün'den sonra Yusuf Yazıcı transferi: Büyük sürpriz!

Yunus Akgün'e geçmiş yıllarda şans veren Leicester City, şimdi de Yusuf Yazıcı için nabız yokluyor. Yunus Akgün ile Championship mücadelesi yaşayan Leicester City, an itibarıyla ise Yusuf Yazıcı için de aynı senaryoyu tasarladı.

Yunus Akgün'den sonra Yusuf Yazıcı için de Leicester City ve Championship kritiği gündeme geldi. İngiliz kulübü, tekrar Premier Lig'e yükselmek amacıyla Yusuf Yazıcı transferini gündemine aldı.

YUSUF YAZICI TRANSFERİ İÇİN LEICESTER CITY DEVREDE

Yunus Akgün ile geçtiğimiz yıllarda Championship mücadelesi veren mavi beyazlılar, şimdi de aynı süreci Yusuf Yazıcı üzerinden tasarlıyor! Bu sezon sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Leicester City, yıldız orta sahanın oyun kurgusunda başrolde olmasını ve kulüp için yeniden Premier Lig'in kapılarını açmasını hedefliyor.

YUSUF YAZICI TRANSFERİNDE SON DURUM

Olympiakos ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Yusuf Yazıcı, sezon başında sakatlanmış ve bu takvim yılında sadece 1 maçta forma giyebilmişti. Esasen ise kırmızı beyazlıların, iyi bir teklifle birlikte Yusuf Yazıcı transferinin önünü açması bekleniyor.