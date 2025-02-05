Yusuf Barası adım adım İstanbul'a! Sürpriz transfer

Adana Demirspor formasıyla bu sezon 19 maça çıkan ve 5 gol ile 1 asistlik katkı sağlayan Yusuf Barası için İstanbul temsilcileri temaslara başladı. Halihazırda Adana ekibinden ayrılmak isteyen genç oyuncuya Hollanda'dan da teklifler var. Takvim'in haberine göre ise Hollanda temsilcileriyle sözleşme aşamasında anlaşamayan Yusuf, İstanbul'a transfer olmaya oldukça sıcak bakıyor. Son olarak ise yeniden yapılanma sürecinde olan Beşiktaş, Barası'yı da kadro derinliği oluşturması açısından denemek istiyor.