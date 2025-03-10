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 | Burak Ayaydın

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan müjde geldi! Altın madalya Türkiye'nin

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda; 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele süreci tamamlandı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya kazandı.

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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan müjde geldi! Altın madalya Türkiye'nin
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 23:13

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı. Finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalya aldı. Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec ikilisinin oldu. Şevval İlayda, Hırvatistan'daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İLK MADALYAYI DA KAZANDIRMIŞLARDI

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF DİKEÇ NASIL ÜNLÜ OLMUŞTU?
Milli sporcumuz, soğukkanlı tavrıyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti.
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