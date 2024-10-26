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Yusuf Dikeç'li milli takım Avrupa şampiyonu oldu! Altın madalyayla döndüler

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ekim 2024 18:53 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:43
Yusuf Dikeç&#039;li milli takım Avrupa şampiyonu oldu! Altın madalyayla döndüler

Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz Sırbistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım finalinde altın madalya kazandılar.

 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan​'ı 3-1 yenen milli sporcular Yusuf Dikeç​ ve Şimal Yılmaz, altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen ve yarın tamamlanacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, aldıkları 16-2 galibiyet sonucunda, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Final maçında Sırbistan’la karşılaşan milli sporcular, 3-1 galip gelerek altın madalya elde etti.

Yusuf Dikeç ve Şimal Yıldız'dan altın madalya! - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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