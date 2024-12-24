Yusuf Sarı Başakşehir'e adım adım!

24 Aralık 2024 23:42 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 23:45

Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Yusuf Sarı, Süper Lig takımlarından Başakşehir'le anlaştı.

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Trendyol Süper Lig​'de Ocak ayında açılacak olan transfer​ penceresi yaklaşırken İstanbul​ temsilcisi ilk anlaşmasını tamamladı. Adana Demirspor'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Sarı​, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir​'e transfer oldu ve 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kariyerine Fransız takımı Marsilya'da başlayan Yusuf Sarı daha önce Clermont, Trabzonspor ve Rizespor formalarını giymişti.

2022'de Adana Demirspor'a transfer olan Yusuf Sarı şu ana kadar takımı ile 76 maça çıktı 12 gol atıp 17 asist yaptı.