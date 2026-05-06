Zalgiris Fenerbahçe Beko maç skoru kaç kaç? Seri 4. Maça Kaldı!

EuroLeague’de play-off ikinci maçlarının heyecanı, bu akşam oynanan iki mücadeleyle birlikte tamamlanıyor. Play-off serisindeki üçüncü karşılaşmasına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris’e 81-78 skorla mağlup olarak sahadan ayrıldı.
Serinin dördüncü karşılaşması 8 Mayıs Cuma günü yeniden Zalgirio Arena’da gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Beko’da Wade Baldwin 16 sayı, Talen Horton-Tucker 15 sayı, Devon Hall 14 sayı, Tarık Biberovic ise 10 sayı kaydetti.
Zalgiris cephesinde ise Azuolas Tubelis 26 sayı, Nigel Williams-Goss 18 sayı, Sylvain Francisco 12 sayı ve Moses Wright 11 sayı üretti.
1. Periyot: 12-25
Devre: 35-42
3. Periyot: 57-62